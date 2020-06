Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos

Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code. U.S. Copyright Office Releases, 2020

Texto completo

La Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos lanza la edición en línea actualizada de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos y las leyes relacionadas que figuran en el Título 17 del Código de los Estados Unidos.

La importante legislación sobre derechos de autor promulgada desde la última edición impresa de esta circular en diciembre de 2016 incluye la Ley de Implementación del Tratado de Marrakech y la Ley de Modernización de la Música Orrin G. Hatch – Bob Goodlatte, ambas promulgadas en octubre de 2018; la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2020, la Ley de Protección y Promoción Comunitaria de Televisión por satélite de 2019, y la Ley de Correcciones Técnicas de la Biblioteca del Congreso de 2019, todas promulgadas en diciembre de 2019; y la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus, promulgada en marzo de 2020.