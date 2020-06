Comprender el panorama de las actividades de contenido abierto en las bibliotecas de Estados Unidos

Rosen, Hannah ; Grogg, Jill. LYRASIS 2020 Open Content Survey: Understanding the Landscape of Open Content Activities in United States Libraries. LYRASIS, 2020

Las organizaciones del patrimonio cultural han luchado durante mucho tiempo para garantizar a sus usuarios un acceso a la información rentable y amplio. Esta situación presenta desafíos y oportunidades, que han evolucionado con el tiempo. El movimiento de contenido abierto ha ampliado ese desafío para apoyar y defender el contenido libre de todo tipo de barreras, incluidas las barreras de pago. El contenido abierto implica muchas áreas de la bIblioteca, pero a menudo es difícil entender cómo las bibliotecas abordan este movimiento a través de actividades internas y apoyo financiero externo.

El estudio se realizó en un esfuerzo por comprender mejor cómo los miembros de LYRASIS y la comunidad estadounidense en general interactúan con el contenido abierto, tanto para la investigación de acceso abierto, los datos abiertos como respecto a los recursos educativos abiertos (REA)

El estudio se basa en una encuesta realizada a principios de 2020 como un mecanismo para comprender mejor cómo las bibliotecas (principalmente universitarias) apoyan financieramente y abogan por contenido abierto tanto dentro como fuera de sus instituciones.

Los hallazgos clave del estudio incluyen: