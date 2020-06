Fascinación y confusión: el uso de un lenguaje accesible en la alfabetización informacional de los estudiantes

Valerie A Lynn, Bonnie Imler. Librarian Fascination and Student Confusion with “RE” words: Research, Reference, Resources, and Reserves. Pennsylvania Libraries: Research and Practice Vol. 8, Núm. 1 (2020)

La confusión de los estudiantes con respecto al uso de la jerga utilizada por los bibliotecarios en los sitios web, durante las sesiones de instrucción y en la misma conversación no es nuevo; sin embargo, cuatro términos de uso común recientemente han perdido contexto tanto dentro como fuera de la configuración de la biblioteca. Coincidentemente, las cuatro palabras comienzan con “RE”: investigación (research), referencia, recursos y reservas. Al preguntar a un grupo de estudiantes qué creen que significan estas palabras “RE”, se obruvo una indicación más clara de sus percepciones y necesidades de información específicas. Encontrar una base lingüística común por parte de la biblioteca reduciría las barreras y promovería una mejor la comprensión y satisfacción de los estudiantes.