Las bibliotecas deben cambiar

Libraries Must Change To stay true to their mission during the coronavirus pandemic, libraries should offer more digital services. By Anthony W. Marx Mr. Marx is the president of the New York Public Library. New York Times, May 28, 2020.

A medida que nos enfrentamos a la tragedia, la devastadora agitación económica y la dislocación, las bibliotecas públicas desempeñarán un papel clave en la recuperación de nuestro país, ciudades y vidas. Las bibliotecas ofrecen a todas las personas, independientemente de sus antecedentes o circunstancias, acceso gratuito a las herramientas y el conocimiento que necesitan para abrir puertas de oportunidades y ser miembros productivos de la sociedad.

Para permanecer fieles a su misión, todas las bibliotecas deben experimentar un cambio radical. Para servir al público frente a desafíos sin precedentes, las bibliotecas deberán hacer una transición de sus servicios al espacio virtual y explorar nuevas vías para servir al público y unir a las personas, incluso mientras estamos separados.

Dado que la Biblioteca Pública de Nueva York ha invertido durante años en ofertas digitales, hemos podido realizar una transición y ampliar rápidamente una amplia variedad de servicios en línea. Nuestro objetivo ha sido replicar, lo mejor que podamos, la experiencia única de estar en una biblioteca mientras estamos en casa. Ofrecemos horas de cuentos en línea, tutorías y otras herramientas educativas para padres que enfrentan aprendizaje remoto, clubes de libros virtuales, charlas de autores, un podcast de discusión de libros, consultas virtuales con bibliotecarios de referencia, recomendaciones interactivas de libros en línea y seminarios web para pequeñas empresas y búsqueda de empleo que han atraído miles de participantes Trabajamos con proveedores para proporcionar acceso en el hogar a bases de datos de investigación, pusimos a disposición miles de colecciones especiales y mejor acceso a cientos de miles de libros electrónicos gratuitos para navegar y pedir prestado instantáneamente a través de nuestro lector electrónico.

Hasta ahora, nuestro experimento necesario va bien. Hemos visto un aumento del 864 por ciento en los registros de tarjetas de biblioteca digital en nuestra aplicación de lector electrónico SimplyE desde que comenzó nuestro cierre temporal, y un aumento aproximado del 200 por ciento en nuevos usuarios en todas las plataformas de lectura electrónica. También hemos visto un aumento del 236 por ciento en las vistas de nuestros recursos educativos.

Esta experiencia nos ha dejado en claro que las bibliotecas deben invertir, o seguir invirtiendo, en tecnologías y experiencia digitales y virtuales. Hay mucho más que podemos hacer. Cada biblioteca debe aspirar a proporcionar el acceso digital más amplio posible a todos los libros y al conocimiento acumulado del mundo, no solo los fragmentos disponibles ahora en la web. La biblioteca pública digital es una pieza de infraestructura pública necesaria que debe construirse con el mismo cuidado, colaboración y adhesión a los valores, incluida la privacidad, que hemos utilizado para construir y administrar nuestras sucursales.

También necesitamos pensar creativamente sobre formas de extender nuestra misión más allá de los muros de nuestros espacios físicos. ¿Cómo pueden nuestros bibliotecarios realizar visitas virtuales a escuelas, centros para adultos mayores, prisiones, guarderías y otras organizaciones similares? ¿Cómo podemos usar el espacio digital para unir perspectivas diferentes sobre temas centrales de una manera segura y productiva como lo hacemos en nuestras ubicaciones físicas? ¿Y cómo podemos replicar efectivamente en línea la experiencia fortuita de navegar por los estantes de la biblioteca?

Pero seríamos irresponsables, y me atrevo a decir peligroso, declarar que la “biblioteca del futuro” está aquí, y solo está en línea.

Incluso en un mundo digital, las bibliotecas físicas desempeñan un papel clave en nuestras comunidades. Cualquiera puede entrar para aprender, crecer, explorar o simplemente pasar las horas sin gastar un centavo. Si alguien necesita ayuda, la obtiene. Y también pueden interactuar con sus comunidades: la interacción humana, como se nos recuerda a muchos de nosotros en esta crisis, es una necesidad esencial, y las bibliotecas la proporcionan.

Y no olvidemos la brecha digital, un problema que existe en todo el país, tanto en comunidades rurales como urbanas. Aquí en la ciudad de Nueva York, alrededor de 1,5 millones de personas carecen de banda ancha. Todos los días, en medio de esta pandemia, los neoyorquinos que dependen del Wi-Fi y las computadoras de la biblioteca ahora abandonan la seguridad de sus hogares y ponen en riesgo su salud. Caminan a una de nuestras 92 sucursales de la biblioteca temporalmente cerradas para sentarse afuera y usan el Wi-Fi que se escapa de nuestros edificios para hacer el trabajo escolar y la investigación. Contabilizamos alrededor de 500 de estas sesiones de Wi-Fi por día.

Estamos considerando formas de como podemos ayudar a las comunidades a escapar de la oscuridad digital, ya sea expandiendo nuestro programa de préstamos de puntos de acceso Wi-Fi, capacitación para la alfabetización informática o asegurando que podamos entregar libros físicos a quienes los prefieran, sabiendo que e-books están infrautilizados en nuestras comunidades de alta necesidad. No podemos resolver este problema solos, pero debemos abordarlo.

Estamos ansiosos por abrir nuevamente la biblioteca, con cautela y con el asesoramiento de expertos para garantizar que permanezca segura. El cambio es difícil. Pero es necesario un nuevo capítulo.

Anthony Marx es el presidente de la Biblioteca Pública de Nueva York y el ex presidente de Amherst College.