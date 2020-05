Casi la mitad de las cuentas de Twitter que discuten la ‘Reapertura de América’ o curas milagrosas en la crisis del COVID-19 pueden ser bots

Virginia Alvino Young. Nearly Half Of The Twitter Accounts Discussing ‘Reopening America’ May Be Bots. Wednesday, May 20, 2020

Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon han descubierto que gran parte de la discusión sobre la pandemia y las órdenes de quedarse en casa está siendo impulsada por campañas de desinformación que usan bots. Los investigadores de CMU dicen que las sofisticadas y orquestadas campañas de bot tienen como objetivo sembrar la división en favor de intereses políticos y/o económicos.

Para analizar la actividad de los bots en torno a la pandemia, los investigadores de CMU han recopilado desde enero más de 200 millones de tweets sobre coronavirus o COVID-19. Descubrieron que de los 50 principales retuiteadores influyentes, el 82% son bots. De los principales 1.000 retweeters, el 62% son bots.

Se han identificado más de 100 tipos de historias COVID-19 inexactas, como aquellas sobre posibles curas. Pero los bots también dominan las conversaciones sobre el fin de las órdenes de quedarse en casa y la “reapertura de Estados Unidos”.

“Estamos viendo hasta dos veces más actividad de bot que habíamos predicho en desastres naturales, crisis y elecciones anteriores”, dijo Kathleen Carley, profesora del Instituto de Investigación de Software de la Facultad de Informática y directora del Centro. para el análisis computacional de los sistemas sociales y organizativos (CASOS) y el Centro para la democracia informada y la seguridad cibernética social (IDeaS).

Carley dijo que múltiples factores contribuyen al aumento. Primero, más personas tienen tiempo libre para crear bots. Pero también ha aumentado la cantidad de grupos que contratan empresas para ejecutar cuentas de bot. La naturaleza de la pandemia también es importante. “Debido a que es global, está siendo utilizada por varios países y grupos de interés como una oportunidad para cumplir con las agendas políticas”.

El equipo de investigación de Carley utiliza múltiples métodos para determinar quién es o no un bot. La inteligencia artificial procesa la información de la cuenta y analiza cosas como la cantidad de seguidores, la frecuencia de los tuits y la red de menciones de una cuenta.

“Tuitear con más frecuencia de lo que es humanamente posible o parecer estar en un país y luego en otras pocas horas después es indicativo de un bot”, dijo Carley.

Muchos factores de las discusiones en línea sobre “reapertura de Estados Unidos” sugieren que la actividad de bot está orquestada. Un indicador es la gran cantidad de bots, muchos de los cuales son cuentas que se crearon recientemente. Las cuentas que posiblemente sean humanos con asistentes de bot generan el 66% de los tweets. Las cuentas que definitivamente son bots generan el 34% de los tweets.

“Cuando vemos un montón de tweets al mismo tiempo o seguidos, es como si estuvieran cronometrados”, dijo Carley. “También buscamos el uso del mismo hashtag exacto, o mensajes que parecen ser copiados y pegados de un bot al siguiente”.