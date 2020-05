Manifiesto para el cambio digital en las bibliotecas universitarias y de investigación (RLUK)

A manifesto for the digital shift in research libraries. London: Research Libraries UK (RLUK) 2020

Este Manifiesto sugiere abordar los desafíos que podemos identificar hoy en día, mientras que en paralelo se pretende aumentar nuestra capacidad de adaptación a los cambios futuros. Si desarrollamos organizaciones adaptables que tengan una mentalidad de curiosidad y experimentación digital, deberíamos estar bien preparados para la próxima década.

Las tecnologías digitales tienen un gran impacto en la sociedad, la educación superior y el lugar de trabajo. Como proveedores de servicios de información, las bibliotecas de investigación se ven particularmente afectadas por estos cambios. En este manifiesto se esbozan las medidas que la comunidad de bibliotecas de investigación del Reino Unido (RLUK) se propone emprender para estar preparada para el próximo decenio del cambio digital, a partir de la labor ya iniciada en todo el sector. Se trata de una invitación abierta a otras organizaciones y comunidades, ya sean del sector de las bibliotecas o no, para que trabajen con nosotros. Las bibliotecas de investigación están fuertemente posicionadas para liderar e influir en la explotación efectiva de las tecnologías digitales dentro de sus instituciones, y estamos deseosos de liberar el potencial que ofrece el Cambio Digital.

Hace veinte años, las revistas impresas y los catálogos de tarjetas se presentaban en las bibliotecas de investigación. Hoy en día, las revistas académicas son (en gran parte) electrónicas, y el descubrimiento y el acceso a menudo pasan por alto los catálogos de las bibliotecas. La ciencia abierta y la investigación digital reciben un apoyo activo en muchas bibliotecas. Dentro de 20 años, el acceso financiado por suscripción puede ser la excepción y los catálogos de las bibliotecas bien podrían haber dejado de existir como entidades diferenciadas, ya que la investigación se construirá sobre nuevos flujos de trabajo y plataformas. Para prepararse para estos acontecimientos, las bibliotecas de investigación necesitan un programa de cambio para el próximo decenio.

En 2030, las bibliotecas de investigación del Reino Unido formarán parte integral del entorno de conocimiento local y mundial. Ofreceremos servicios inclusivos y ambientalmente sostenibles que permitan a un conjunto diverso de usuarios identificar y utilizar recursos de conocimiento confiables de todo el mundo. Nuestros servicios de investigación abierta y digital permitirán compartir y reutilizar de manera continua y persistente los resultados de la investigación. El personal de la biblioteca será cada vez más reconocido como experto en métodos de investigación (digital) y como un valioso colaborador en el proceso de investigación, incluso como líder en algunos campos. Las colecciones impresas serán tan fáciles de descubrir como las digitales, y proporcionaremos espacios digitales y físicos que satisfagan las necesidades de los investigadores. Las bibliotecas habrán dominado el uso de las tecnologías de inteligencia artificial, integradas en plataformas tecnológicas abiertas y transparentes, construidas sobre principios sostenibles y éticos.

Para poder beneficiarse plenamente del Cambio Digital, necesitamos:

Una visión clara y una dirección estratégica para una década de transformación digital

Previsión fiable y capacidad de exploración del horizonte para informar a los anteriores

Competencias en innovación digital, que van desde el desarrollo de software hasta el diseño de servicios, el análisis de negocios, la investigación digital, la ciencia de los datos y la inteligencia artificial

Estructuras organizativas, procesos y culturas que nos permiten abrazar y responder al cambio

La inversión sostenible en lo digital frente a un entorno financiero limitado

Espacios actualizados, flexibles y tecnológicamente avanzados que satisfacen las cambiantes necesidades de los usuarios han definido nuestro papel en el descubrimiento y el acceso en un contexto de investigación abierto

Una forma de innovar en los servicios a pesar de una infraestructura técnica básica a menudo debilitada

Una forma de pasar a una infraestructura de biblioteca ambientalmente sostenible

Tener la innovación y la mejora continua de los servicios incorporados como una forma de trabajo

Capacidad y habilidad para dirigir de manera significativa, o por lo menos comprometerse con la inteligencia artificial, ya que estas tecnologías transformarán la forma en que trabajamos

Una forma de trabajar de forma transparente (para nuestros usuarios) a pesar de la concentración del mercado en los servicios digitales y los riesgos de la creciente dependencia de los sistemas cerrados

Ser confiados dentro de nuestras instituciones para trabajar fuera de nuestros límites profesionales y colaborar con los académicos y proveedores de servicios profesionales para entregar tecnología que permita un cambio transformador para el negocio

Research Libraries UK comprende 32 bibliotecas universitarias, 3 bibliotecas nacionales y la Wellcome Collection en el Reino Unido e Irlanda. Su objetivo es aumentar la capacidad de las bibliotecas de investigación para compartir recursos entre ellas. Los fondos de estas bibliotecas constituyen la base del catálogo en línea del Copac.