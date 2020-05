Guardar datos de los medios sociales: Comprensión de las prácticas de gestión de datos entre los investigadores de los medios sociales y sus repercusiones en los archivos

Hemphill, Libby ; Leonard, Susan H. ; Hedstrom, Margaret. Saving Social Media Data : Understanding Data Management Practices Among Social Media Researchers and their Implications for Archives. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST), DOI 10.1002/ASI.24368

Social media data (SMD) (Datos de los medios sociales) ofrecen a los investigadores nuevas oportunidades para aprovechar esos datos para su trabajo en amplias áreas como la opinión pública, la cultura digital, las tendencias laborales y la salud pública. El éxito de los esfuerzos para guardar los SMD para su reutilización por parte de los investigadores dependerá de que se alineen las prácticas de gestión y archivo de datos con las normas en evolución en torno a la captura, el uso, el intercambio y la seguridad de los conjuntos de datos.

En este documento se presenta una primera incursión en la comprensión de la forma en que las prácticas establecidas para la gestión y la conservación de los datos deben adaptarse a las demandas de los investigadores que utilizan y reutilizan los SMD, y de las personas que son sujetos de los SMD. Se analizan las prácticas de gestión de datos de los investigadores que utilizan SMD mediante una encuesta, y los artículos publicados que utilizaron datos de Twitter. Se discute cómo los investigadores describen sus prácticas de manejo de datos y cómo estas prácticas pueden diferir del manejo de tipos de datos convencionales. Se exploran los desafíos conceptuales, técnicos y éticos para los archivos de datos basados en las similitudes y diferencias entre el SMD y otros tipos de datos de investigación, centrándonos en las ciencias sociales. Por último, se sugieren áreas en las que los archivos pueden necesitar revisar las políticas, prácticas y servicios para crear colecciones seguras, persistentes y utilizables de SMD.