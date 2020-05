Noticias falsas, prensa y libertad de información en la era Trump

“Los medios de comunicación ahora tienden a informar sobre la política como si fuera un deporte. Es A o B, un ganador o un perdedor, un juego de suma cero. Este es el juego del partidismo. Tal vez, también, es la historia fácil de contar, que requiere poco en el camino del análisis o la consecuencia. Podría decirse que los medios de comunicación han cambiado a otra cosa nueva: ahora cubren la política como los ·reality shows”. Se trata del espectáculo, la indignación, el drama. Incluso los propios periodistas se preguntan si han ido demasiado lejos. Una cosa es que un presidente se queje de la injusticia de los medios y niegue sus citas con “strippers”, o reclame una grandeza sin igual. Es otra cosa totalmente distinta es restarle importancia a la gravedad de una emergencia de salud pública”.

Jamie LaRue , director de la biblioteca pública de Colorado, ex director de la Fundación Freedom to Read y de la Oficina de Libertad Intelectual de la ALA, y consultor y conferencista.

LaRue, James. News We Can Lose? The Office for Intellectual Freedom of the American Library Association

May 12, 2020

Una de las muchas ironías de la presidencia de Trump es que debe su victoria electoral, así como su continuo dominio en las noticias, precisamente a la gente a la que ataca: los medios de comunicación. En 2016, según varios informes, gastó mucho menos que los anteriores candidatos presidenciales republicanos en publicidad en las redes. Sin embargo, se estima que obtuvo unos 5.000 millones de dólares en “ingresos por trabajo” – por las menciones de los medios de comunicación que no pagó. “Recibió 5.600 millones de dólares durante toda su campaña, más que Hillary Clinton, Bernie Sanders, Ted Cruz, Paul Ryan y Marco Rubio juntos”, según información de TheStreet..

Entonces, ¿cómo sucedió eso? Una explicación es que los medios de comunicación tienden a informar sobre la política como si fuera un deporte. Es A o B, un ganador o un perdedor, un juego de suma cero. Este es el juego del partidismo. Tal vez, también, es la historia fácil de contar, que requiere poco en el camino de análisis o consecuencia aparente.

Podría decirse que los medios de comunicación han cambiado a algo nuevo: ahora cubren la política como los reality shows. Ya ni siquiera se trata de ganadores y perdedores. Se trata del espectáculo, la indignación, el drama. En 2016, mientras que la cobertura de noticias de Trump tendía a ser más negativa que la de Clinton, “los diversos escándalos de correos electrónicos relacionados con Clinton fueron más comentados que todos los escándalos de Trump juntos”. Sin embargo, Trump obtuvo muchas más menciones sobre todo, y “menciones” es igual a compartir el pensamiento. Trump continúa captando nuestra atención. Sólo en el primer mes de su presidencia, enero de 2017, sus ingresos fueron “un estimado de 817 millones de dólares”.

Y ahora, hoy, mientras la nación se enfrenta a más de 1,1 millones de casos confirmados de COVID-19 y a más de 68.000 muertes, Trump sigue desplazando a las reuniones informativas diarias de la Casa Blanca sobre la pandemia. De hecho, Trump se jactó de los “ratings”, en los que llegó a unos 12 millones de espectadores.

Sin embargo, incluso los propios periodistas se preguntan si han ido demasiado lejos. Una cosa es que un presidente critique la injusticia de los medios, niegue sus citas con “strippers” o reclame una grandeza sin igual. Es algo completamente diferente a minimizar la gravedad de una emergencia de salud pública, o instar al uso de medicamentos no probados y potencialmente mortales, o sugerir que los desinfectantes pueden tomarse internamente. Tal presidente se convierte en una amenaza pública activa.

Más de 100.000 personas, así como varios destacados expertos de los medios de comunicación, e incluso el Wall Street Journal, han pedido que simplemente se deje de llevar a los “prescriptores” presidenciales (conferencias de prensa). Por un lado, lo que el presidente dice es, o podría ser, una noticia. Por otro lado, eso puede no ser excusa para proporcionar una plataforma gratuita que es a la vez un mitin de campaña no remunerado, y se convierte en una fuente de preocupante desinformación pública.

Los medios conservadores, por supuesto, ven las cosas de manera diferente. Para Sean Hannity, los liberales de los medios temían que Trump pareciera “demasiado presidencial”.

Así que consideremos el asunto claramente: si los medios de comunicación nacionales dejan de cubrir las supuestas sesiones informativas sobre el coronavirus de Trump, si sólo presentan a los expertos médicos y resumen las declaraciones de Trump en lugar de transmitirlas en vivo, ¿eso es censura?

La respuesta, por supuesto, es no. Primero, la Primera Enmienda no puede dictar lo que las entidades privadas deben decir o cubrir. Los periódicos y las estaciones de televisión también tienen derecho a hablar libremente. Y aunque al presidente le duela no ser el centro de atención de un anuncio de televisión, eso no crea una obligación por parte de nadie más.

Además, el hecho de que se le niegue esa única salida apenas silencia a Donald Trump. De hecho, es difícil saber dónde se podría ir para evitar escuchar sobre él.

¿Tienen los medios de comunicación al menos la responsabilidad de proporcionar “la otra cara” de un argumento, si Trump habla, bajo una doctrina de “tiempo igual”? De nuevo, la respuesta es no. Si los medios de comunicación aceptan publicidad política de un partido, tienen que proporcionarla a los oponentes al mismo tiempo. Pero, de nuevo, el gobierno no puede obligar a un medio de comunicación a cubrir una historia particular, o a cubrirla de una manera particular, o con un determinado elenco de personajes.

En cierto modo, todo esto plantea muchas preguntas sobre cuál es realmente el propósito de la prensa, como el propósito de la biblioteca. ¿Una ciudadanía informada? ¿Ganancia? ¿El bien público? ¿El entretenimiento? ¿Ser la herramienta de aquellos con intereses poderosos? ¿Para sostener el espejo del narcisista?