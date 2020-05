Barack y Michelle Obama se ofrecen a la llamada de la Biblioteca Pública de Chicago para grabarse leyendo libros para los niños durante la cuarentena

Barack y Michelle Obama están difundiendo la alegría de la lectura. El jueves, el ex presidente de los Estados Unidos y la primera dama lanzaron un nuevo vídeo como parte de la serie “Live from the Library” (En vivo desde la biblioteca) de la Biblioteca Pública de Chicago, donde ambos leen un libro infantil. El libro que eligieron es “El Coleccionista de Palabras”, un libro ilustrado de Peter H. Reynolds.

La Biblioteca Pública de Chicago envió una especie de batiseñal después de cerrar todas las sucursales en marzo, y algunos grandes nombres han respondido a la llamada, incluyendo a Oprah Winfrey y Barack y Michelle Obama. Los funcionarios de la biblioteca pidieron a docenas de celebridades con vínculos a Chicago que se filmaran leyendo libros infantiles, contenido que los niños podían ver en las cuentas de Facebook e Instagram de la biblioteca desde sus casas durante la pandemia. La biblioteca anunció las últimas adiciones a su creciente colección: un video de los Obama leyendo “El Coleccionista de Palabras” (The Word Collector) de Peter H. Reynolds que está puedesver en el Facebook de la biblioteca, y la interpretación de Winfrey de El Niño, El Topo, El Zorro y el Caballo saldrá al aire en mayo…

“Elegimos este libro porque ilustra el poder transformador de las palabras”, dijo Barack en el video. “Me encantan las palabras”. Después de terminar la adorable historia, Michelle contó un chiste a su marido. El argumento del libro “El coleccionista de palabras” es “Hay coleccionistas de sellos. Hay coleccionistas de monedas. Hay coleccionistas de cuadros. Y hay quien colecciona palabras… Jerome descubrirá la magia de las palabras que lo rodean: palabras cortas, joyas de dos sílabas y polisílabos que parecen pequeñas canciones. Palabras que conectan, transforman y fortalecen.”

Los funcionarios de la biblioteca que están detrás del proyecto “En vivo desde la biblioteca” comenzaron a publicar vídeos en abril. La colección incluye casi 20 vídeos – con docenas más por venir – con celebridades y bibliotecarios de Chicago leyendo historias. Cada día de la semana se publica un nuevo vídeo. Ya están en línea los videos del músico y líder de Wilco Jeff Tweedy, la actriz Jane Lynch, la alcaldesa Lori Lightfoot y el cardenal Blase Cupich.