Una década de acceso abierto en UMinho y el mundo

Rodrigues, E., A. Swan, et al. (2013). [e-Book] Uma Década de Acesso Aberto na UMinho e no Mundo, Universidade do Minho. Serviços de Documentação (SDUM), 2013

El lanzamiento de RepositóriUM en 2003 fue un proyecto pionero en el campo de los repositorios institucionales y el movimiento de acceso abierto al conocimiento científico. En el momento de su presentación pública había transcurrido alrededor de un año y medio desde la difusión de la Declaración de Budapest (BOAI – que definió el acceso abierto por primera vez), precisamente un año sobre la disponibilidad del software en el que se desarrolló (DSpace) y sólo un mes sobre la difusión de la Declaración de Berlín sobre el acceso abierto en las ciencias y las humanidades, que reuniría un gran apoyo en los años siguientes. En los diez años que siguieron a su creación, RepositóriUM se consolidó como un servicio relevante en el contexto de la Universidad de Minho, catalizador de importantes desarrollos en el panorama nacional y de gran visibilidad y reconocimiento internacional, al tiempo que el Acceso Abierto experimentó notables desarrollos en Portugal y en el mundo. Este libro, que marca y celebra el décimo aniversario de RepositóriUM, ilustra estos avances del Acceso Abierto, especialmente a través de los repositorios. Reuniendo las contribuciones de algunos de los protagonistas e impulsores más activos del progreso en este período, Un decenio del acceso abierto en UMinho y el mundo ofrece un amplio panorama de la evolución y la situación actual del acceso abierto, desde múltiples perspectivas y realidades.