Convirtiendo la FAIR en realidad: Informe final y plan de acción del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre datos de FAIR

Turning FAIR into reality: Final Report and Action Plan from the European Commission Expert Group on FAIR Data [e-Book] . Brussels, Directorate-General for Research and Innovation, 2018.

Al abordar el cometido asignado, el Grupo de Expertos en Datos de la FAIR optó por adoptar un enfoque holístico y sistémico para describir la amplia gama de cambios necesarios para “convertir los datos de la FAIR en realidad”. Las nociones de posibilidad de localización, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización -y las medidas necesarias para hacerlas posibles- están tan profundamente entrelazadas que no tiene sentido abordarlas individualmente.

En cambio, este informe se centra en las medidas necesarias en términos de cultura de investigación y tecnología para garantizar que los datos, los códigos y otros productos de la investigación se conviertan en FAIR. La cultura de investigación y la tecnología son dos caras de un todo. Se necesitan intervenciones coordinadas y simultáneas en cada una de ellas para hacer posible el FAIR en este sentido amplio. La implementación de FAIR será apoyada a través de la Nube Abierta de Ciencia Europea (EOSC). La federación de la infraestructura de datos y la aplicación de normas permitirá el descubrimiento y la interoperabilidad de los datos.

Los Estados miembros deben apoyar este movimiento alineando sus políticas e inversiones en relación con los datos de FAIR y la Ciencia Abierta. En un contexto mundial más amplio, las iniciativas paralelas como el Data Commons de los NIH, el Data Commons de la investigación australiana y también la propuesta Plataforma Africana de Ciencia Abierta son importantes para la aplicación del FAIR. Los avances en la EOSC deberían estar en consonancia con estos movimientos internacionales y garantizar que los datos sean FAIR en todas las disciplinas y fronteras geográficas más allá de Europa.

Las secciones centrales del presente informe se centran en la práctica existente en determinados campos para determinar lo que puede aprenderse de las áreas de investigación que ya han elaborado normas, acuerdos internacionales e infraestructura para hacer posible el FAIR. Estos ejemplos han ayudado a definir los modelos de los objetos digitales FAIR y los componentes esenciales de un ecosistema FAIR. Naturalmente, los principales componentes del ecosistema son los servicios basados en la tecnología. Sin embargo, también se abordan los aspectos sociales que impulsan el sistema y permiten el cambio de cultura, a saber, las aptitudes, la métrica, los incentivos y la inversión sostenible. En el informe se formulan varias recomendaciones detalladas y se especifican medidas para los diferentes grupos de interesados a fin de permitir los cambios necesarios. La puesta en práctica de FAIR es una empresa importante y requiere cambios en cuanto a la cultura de investigación y la provisión de infraestructura.

Esos cambios son importantes en el contexto de la Nube Europea de Ciencia Abierta y la orientación de la política de la Comisión Europea y los Estados miembros, pero van más allá: FAIR requiere acuerdos mundiales para garantizar la más amplia interoperabilidad y reutilización de los datos, más allá de los límites disciplinarios y geográficos. Se formulan 27 recomendaciones, que se agrupan en recomendaciones “prioritarias” y “de apoyo”. Las quince recomendaciones prioritarias deben considerarse como el conjunto inicial de cambios o medidas a adoptar para aplicar el FAIR. Las recomendaciones complementarias pueden considerarse como una continuación de las recomendaciones prioritarias, añadiendo detalles específicos o más detallados para su aplicación. Cada recomendación individual va seguida de un conjunto de medidas. Cada Recomendación y cada Acción están numeradas para que su referencia sea inequívoca. El conjunto completo de Recomendaciones y Medidas se presenta en el Plan de Acción FAIR al final de este informe