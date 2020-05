La publicación académica no puede seguir siendo un gran negocio

Academic Publishing Can’t Remain Such a Great Business Free access to research is coming someday. By Justin Fox 3 de noviembre de 2015 23:59 CET

Los editores de revistas académicas tienen una gran experiencia. Por lo general, no pagan por los artículos que publican, o por la edición primaria y la revisión por pares, esenciales para prepararlos para su publicación (ahorran algo de dinero para la edición de copias). La mayor parte de este trabajo gratuito es realizado por empleados de instituciones académicas. Esas instituciones, junto con agencias gubernamentales y fundaciones, también financian toda la investigación en la que se basan estos artículos de revistas.

Sin embargo, los editores de revistas obligan a los autores a firmar la renuncia a los derechos de explotación de este contenido y para venderlo en forma de suscripciones a bibliotecas universitarias. La mayoría de las revistas ahora se mismo están disponibles en formato electrónico, lo que se creía que reduciría el costo, pero no, el precio ha estado subiendo y subiendo: