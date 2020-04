Ramírez Santos, C. A. and J. L. Egío (2020). [e-Book] Conceptos, autores, instituciones. Revisión crítica de la investigación reciente sobre la Escuela de Salamanca (2008-19) y bibliografía multidisciplinar. Madrid, Universidad Carlos III de Madrid. Figuerola Institute of Social Science History, 2020

La presente obra ofrece una perspectiva sobre la investigación realizada en la última década acerca de la Escuela de Salamanca. Se trata de un período caracterizado por la renovación de los métodos de estudio, el creciente interés de diversas disciplinas en la escolástica salmantina, su internacionalización como campo de estudios y el lanzamiento de distintos proyectos de investigación y edición de fuentes destinados a ampliar los horizontes de estudio de la misma, hasta hace poco tiempo muy concentrados en el estudio de la ley natural, el derecho de gentes y algunos temas teológicos y metafísicos. La revisión crítica de la investigación reciente sobre la Escuela de Salamanca que presentamos apoya sus principales conclusiones en una amplia bibliografía de trabajos académicos sobre la Escuela publicados entre 2008 y 2019, ordenada de acuerdo a una exhaustiva lista de descriptores temáticos que hacen fácilmente localizables las publicaciones consagradas a un determinado autor, concepto, tema de investigación o institución (órdenes mendicantes, Universidades,…). Aunque la mayoría de conceptos utilizados como descriptores son conceptos filosófico-políticos e histórico-jurídicos, la bibliografía recoge y ordena a nivel conceptual e institucional, muchos otros trabajos sobre la Escuela de interés para la historia del libro, las Universidades, la filosofía natural o la epistemología, en lo que se pretende sea un reflejo fiel del actual interés multidisciplinar sobre la escolástica salmantina.