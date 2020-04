Investigación digital en la Biblioteca del Congreso: demanda de los usuarios, prácticas actuales y opciones para ampliar los servicios

“Digital Scholarship at the Library of Congress: User Demand, Current Practices, and Options For Expanded Services” Library of Congres, 2020

Texto completo

La investigación digital es el uso de pruebas digitales, métodos de indagación, investigación, publicación y preservación para lograr objetivos académicos y de investigación. La erudición digital puede abarcar tanto la comunicación académica utilizando medios digitales como la investigación sobre medios digitales.

En marzo de 2017, los gestores de la Biblioteca del Congreso formaron un Grupo de Trabajo interdepartamental sobre becas digitales para responder a una serie de preguntas fundamentales:

¿Cuál es la demanda actual y los niveles actuales de respuesta para la investigación digital?

¿Cuáles son los posibles enfoques para mejorar el apoyo a la investigación digita en la Biblioteca? y,

¿Cómo se vería la investigación digital de apoyo en el contexto de las colecciones, el personal, los usuarios y los servicios de la Biblioteca?

El grupo multidisciplinario incluía profesionales de LC Labs, bibliotecarios de referencia y catalogación, gerentes, curadores y personal técnico. Recopilaron casos de uso de toda la biblioteca y analizaron cómo el formato y la disponibilidad de la colección, la capacidad del personal para apoyar las solicitudes y los flujos de trabajo, herramientas y servicios técnicos existentes afectaban a la forma en que se gestionaban las solicitudes. El grupo también entrevistó al personal de otras bibliotecas nacionales que tienen programas de apoyo a la investigación digital para conocer mejor sus modelos de servicio. Después de aproximadamente un año de reunión, el grupo de trabajo compartió su informe con la dirección de la biblioteca. Y ahora, después de editar para mayor claridad y eliminar la información personal, comparte una versión pública del informe.

El informe hace tres recomendaciones principales sobre cómo mejorar el apoyo a las Humanidades digitales en la Biblioteca del Congreso: