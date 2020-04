La Universidad de Salamanca ocupa el puesto 21 entre las universidades españolas en el Ranking Mundial de Universidades (THE 2020)

Universidad de Salamanca en

Times Higher Education World University Rankings 2020

Ranking General

El Times Higher Education World University Rankings 2020 incluye casi 1.400 universidades de 92 países, y es la clasificación de universidades más grande y diversa hasta la fecha. La tabla se basa en 13 indicadores de desempeño cuidadosamente calibrados que miden el desempeño de una institución a través de la enseñanza, la investigación, la transferencia de conocimientos y la perspectiva internacional.

La única clasificación universitaria que ha sido auditada independientemente por la empresa de servicios profesionales PricewaterhouseCoopers, y en la que confían en todo el mundo estudiantes, profesores, gobiernos y expertos de la industria, la clasificación de este año ofrece una gran visión del cambiante equilibrio de poder en la educación superior mundial. Ver metodología

La Clasificación de Impacto 2020 mide las instituciones en relación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Estados Unidos están, una vez más, muy bien representados entre la élite mundial, mientras que las principales universidades del Canadá han subido en la tabla. Por cuarto año consecutivo, la Universidad de Oxford lidera la clasificación en primer lugar, mientras que la Universidad de Cambridge cae a la tercera. California Institute of Technology sube tres lugares al segundo, mientras que Stanford, Yale, Harvard y el Imperial College London aparecen entre los diez primeros.

China continental coloca a las dos mejores universidades de Asia, con las universidades de Tsinghua y Pekín terminando en el 23º y 24º lugar respectivamente. Las universidades del país han seguido ampliando su influencia y presencia en el escenario mundial.

En Europa, las principales instituciones italianas se sitúan entre las 200 mejores de la élite y la representación alemana sigue siendo fuerte. Sin embargo, el Reino Unido se enfrenta a un descenso.

América Latina lucha en un mercado global competitivo, aunque Brasil sitúa varias instituciones más a la lista. Varias nuevas regiones se unen a la clasificación este año, ya que Brunei, Cuba, Malta, Montenegro, Puerto Rico y Vietnam están representadas por primera vez .

España

La primera universidad española en el ranking es Pompeu Fabra (puesto 143), seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona (157), Universidad de Barcelona (201-250), Autónoma de Madrid (251–300) y la Universidad de Navarra (251–300), la primera privada en el ranking. La Universidad de Salamanca ocupa el puesto 21 del ranking de universidades españolas en el puesto 601–800 a nivel internacional, de un total de 45 universidades españolas, por delante tiene a la Universidad Autónoma de Barcelona, y por detrás a la Universidad de Santiago de Compostela. (Ver datos España)

Posición de la Universidad de Salamanca en el Ranking THE

Clasificación Mundial de Universidades 2020 600-800

Clasificación de Impacto 2020 ocupa la posición 101-200

Clasificación europea de la enseñanza 2019 ocupa la posición 76-100

Otros datos

Número de estudiantes ETC 28.673

Número de estudiantes por personal 17.6

Porcentaje de estudiantes internacionales 16%

La proporción de estudiantes de mujeres a hombres 59 : 41

