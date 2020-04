Frontiers desarrolla un sistema basado en inteligencia artificial para acelerar la revisión de artículos sobre COVID-19

Artificial intelligence to enable fast-track review of COVID-19 research proposals. Frontiers, posted on

La editorial de acceso abierto Frontiers ha desarrollado una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a los financiadores a identificar especialistas para propuestas de revisión por pares para la investigación de emergencia sobre COVID-19. Su objetivo es ayudar a acelerar la asignación de fondos y, a su vez, acelerar la respuesta científica al virus.

Frontiers ha desarrollado específicamente la herramienta de recomendación para ayudar a los financiadores durante la crisis a identificar nuevos revisores. En circunstancias normales, el proceso de revisión para la financiación de la investigación generalmente se lleva a cabo por medio de un comité científico y puede llevar unos meses. Sin embargo, desde el brote de COVID-19, los expertos están menos disponibles, y la urgencia de esta situación exige un marco de tiempo más estricto cuando se envían a cualquiera de sus 79 revistas científicas.

Coronavirus Reviewer Recommender ayudará a aumentar el impacto y coordinar información sobre cantidades sin precedentes de fondos de investigación de emergencia que se están movilizando en todo el mundo para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Además también dispone de herramienta Coronavirus Funding Monitor que permite encontrar fondos de financiación para investigaciones en torno al Covid 19.