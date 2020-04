La mayoría de editoriales universitarias de Estados Unidos han abierto sus contenidos durante la crisis del COVID-19

Charles Watkinson. State of Open Monographs Series: Opening Monographs in an Age of COVID-19. Digital Science, By Guest Author

Muchos editores han respondido a la pandemia de COVID-19 relajando las restricciones de acceso, y varias comunidades bibliotecarias han desarrollado recursos para maximizar este acceso gratuito temporal. Las editoriales universitarias han sido particularmente vigorosas en responder para apoyar el rápido movimiento hacia el aprendizaje remoto y la investigación. Más de 80 miembros de la Association of University Presses han abierto una amplia variedad de sus libros (así como revistas) desde principios de marzo.

El alcance de las iniciativas varía: algunas editoriales publicaron una selección de contenido útil para comprender la pandemia, mientras que otras pusieron a disposición colecciones mucho más grandes. También varían en términos de límite de tiempo (finales de junio es la norma actual) y grado de apertura (algunas colecciones requieren registro, otras no; algunos títulos son de lectura gratuita, otros también de descarga gratuita).

Cuando se les preguntó sobre la razón de la apertura de colecciones completas, los directores de editoriales destacan que la razón de la apertura viene “impulsada por la misión” de sus organizaciones.

Desde una perspectiva cuantitativa, las vistas de página únicas de Google Analytics de la Colección de libros electrónicos de la editorial de la Universidad de Michigan aumentaron más del 650% desde que la colección se hizo de lectura gratuita el 20 de marzo, las solicitudes de título únicas de COUNTER 5 son más del doble de lo que eran para el período equivalente en 2019, y más del 95% de los autores en la colección han indicado que son solidarios.