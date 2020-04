ESCUCHAR PROGRAMA

Las carreteras en las canciones a través de la música de bandas como Canet Heat, The Doors, Revolver, Mestizos, Van Morrison, The Rollong Stones, Bruce Springsteen, Johnny Cash, La Quinta Estacion, etc. La carretera como vida y la carretera como camino en la vida.