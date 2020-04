Usabilidad de los libros electrónicos en bibliotecas universitarias

Comeaux, David; Frank, Emily. How Usable are E-books? User Testing E-Books at an Academic Library. Weave Volume 3, Issue 1, 2020 DOI: 10.3998 / weave.12535642.0003.101

En los últimos años, las bibliotecas de la Universidad Estatal de Louisiana (LSU), como muchas otras, se han enfocado el gasto de las colecciones hacia la inversión en libros electrónicos. Este estudio tiene por objetivo comprender mejor las barreras de uso y las frustraciones que enfrentan los estudiantes cuando trabajan co libros electrónicos y explorar las brechas en el campo.

Si bien numerosos estudios han informado sobre análisis de uso o resultados de encuestas, pocos han empleado pruebas de usabilidad para observar directamente a los estudiantes que interactúan con los libros electrónicos.

Este artículo informa sobre los resultados de una serie de pruebas de usabilidad realizadas en cuatro plataformas de libros electrónicos: SpringerLink, Project MUSE, Taylor & Francis y JSTOR. Se emplearon muestras de conveniencia para reclutar a los participantes y un protocolo de pensamiento en voz alta para observar a los participantes mientras buscaban información en un libro electrónico.