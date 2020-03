De los acuerdos de “lectura y publicación” con editores a los acuerdos de “publicación pura” en 2024

cOAlition S Responds to Open Access Publishers’ Statement on Transformative Agreements cOAlition S Responds to Open Access Publishers’ Statement on Transformative Agreements

cOAlición S ha tomado buena nota del documento de posición de cinco editoriales de acceso totalmente abierto en el que se critica el bajo potencial de transformación de los acuerdos de transformación, al tiempo que se pide que se dé prioridad a los mecanismos de apoyo a las publicaciones nativas de acceso abierto y a las plataformas alternativas de examen por homólogos. ESAC ha publicado recientemente una respuesta en la que se aclara la naturaleza y la función de los Acuerdos de transformación.

Como se indica en los Principios del Plan S y la guía de implementación, los financiadores de COOlition S reconocen la gama existente de revistas y plataformas de acceso abierto de alta calidad y respaldan la diversidad de modelos de negocios para las revistas y plataformas de acceso abierto. Cuando corresponda, los financiadores de la COOlition S o las instituciones de investigación cubrirán las tarifas de publicación de acceso abierto. Este es un compromiso financiero de los financiadores de cOAlition S que beneficia principalmente a los editores de acceso abierto. Por ejemplo, en 2017-2018, Wellcome gastó 2.8m £ en tarifas para revistas de acceso abierto. El objetivo de los financiadores es trasladar la mayor cantidad de revistas a Open Access como sea posible, a fin de permitir que sus investigadores publiquen en las revistas abiertas de su elección.

A pesar de las deficiencias percibidas que pueden presentar algunos acuerdos transformadores, los financiadores continúan viendo tales acuerdos como una herramienta poderosa en la transformación de revistas de suscripción hacia acceso abierto completo e inmediato. Los financiadores señalan que el soporte para los acuerdos transformativos finaliza a fines de 2024. Anticipando que todos los acuerdos con los editores serán del tipo “publicación pura” después de esa fecha.

Además, las bibliotecas y los consorcios que negocian acuerdos de transformación también tienen acuerdos de publicación de acceso abierto con muchos de los editores de acceso totalmente abierto. Por ejemplo Max Planck Digital Library tiene acuerdos con Copérnico, Frontiers, eLife, PLOS, MDPI, IOPP y muchos otros editores de acceso totalmente abierto.

Por su parte, para estimular la competencia y la fijación de precios justos, cOAlition S aboga por la transparencia de los precios de los servicios de acceso abierto, que permiten comparar los precios de los distintos servicios y modelos de negocio.