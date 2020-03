La historia del libro: a través de las colecciones de la Universidad Complutense: exposición permanente de la Biblioteca Histórica. Universidad Complutense de Madrid (España). Biblioteca; Torres Santo Domingo, Marta, 1961-2001

Texto completo

El objetivo de la muestra “La historia del libro a través de las colecciones de la Universidad Complutense: exposición permanente de la Biblioteca Histórica” es proporcionar al visitante una visión histórica sobre la producción y difusión del pensamiento impreso en Europa desde sus orígenes en el período incunable hasta el fin del Antiguo Régimen, con un apéndice sobre la Universidad Complutense que justifica la existencia de esta colección. Se mezclan en su concepción tanto aspectos formales del libro (confección y presentación, principales talleres, países que sobresalieron, etc.) con ejemplos del desarrollo de la historia de las ideas (humanismo y renacimiento, monarquía y contrarreforma, ilustración y edición científica, etc.), junto a piezas cuya exposición se justifica por sí misma al ser representativas del arte del grabado en un determinado momento (Durero, Rubens, Piranesi, etc.)