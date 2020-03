La American Library Association recomienda que las bibliotecas dejen el WiFi abierto durante los cierres por la pandemia de COVID-19:

American Library Association recommends libraries leave WiFi open during closures while continuing to follow any applicable local, state and federal health and safety guidelines. Stephanie Hlywak. Director Communications and Marketing Office, American Library Association

“Nuestra crisis actual exige medidas extraordinarias. Como la mayoría de los estados y el gobierno federal declaran estados de emergencia, apreciamos que las bibliotecas y otras instalaciones públicas hayan cerrado temporalmente para apoyar los esfuerzos de distanciamiento social críticos. Nuestra principal prioridad y preocupación es la salud y la seguridad del personal de nuestras bibliotecas y de las diversas comunidades a las que servimos”.

El servicio y la administración de nuestras comunidades son fundamentales para la profesión bibliotecaria. Seguimos viendo esto todos los días incluso cuando los edificios de la biblioteca están cerca del público, pero a menudo mantienen o aumentan sus servicios y recursos virtuales disponibles gratuitamente para todos.

Pero también somos dolorosamente conscientes de que las 16.557 bibliotecas públicas de Estados Unidos son nodos esenciales en la red de seguridad digital de nuestra nación: conectan a las personas sin cargo alguno a las computadoras y a Internet, prestan dispositivos y puntos de acceso a Internet, y proporcionan capacitación en alfabetización digital y aprendizaje amplio y enriquecimiento de las colecciones digitales para todas las edades. La pandemia de COVID-19 está interrumpiendo esta red de seguridad y poniendo de relieve las brechas digitales persistentes para más de 20 millones de personas en los Estados Unidos, incluidos millones de niños en edad escolar y estudiantes universitarios que se ven obligados a abandonar las aulas y muchos más trabajadores también desplazados.

Las bibliotecas pueden y deben dejar sus redes WiFi encendidas incluso cuando sus edificios están cerrados siempre que sea posible. Como hemos señalado a la Comisión Federal de Comunicaciones, la ALA considera que una Orden de la Comisión de 2010 permite este uso sin poner en peligro la financiación de la tasa electrónica de la que dependen muchas bibliotecas públicas y escuelas para mantener y construir su capacidad de banda ancha. En estos tiempos sin precedentes, debemos tomar todas las medidas que podamos para aprovechar nuestros recursos para maximizar el beneficio de nuestras comunidades, en particular para aquellos con menos recursos.

ALA ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la promoción de la equidad de la banda ancha para todos y sigue trabajando en coalición para ampliar la capacidad de las bibliotecas, escuelas, colegios y universidades y otras instituciones comunitarias de anclaje para fortalecer nuestras redes digitales. Seguiremos abogando por la inclusión digital para todos hoy y en el futuro.