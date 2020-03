Revistas y revisores científicos están haciendo frente a un aumento de las publicaciones sobre COVID-19

Journals, Peer Reviewers Cope with Surge in COVID-19 Publications. The Scientist 17 march 2020

Texto completo

Los expertos en coronavirus están intensificando sus propios programas de investigación en respuesta al brote, mientras manejan una afluencia de manuscritos de otros investigadores que requieren revisión por pares.

Las revistas académicas ya han tomado medidas para acelerar el flujo de información revisada por pares al acelerar la revisión editorial y por pares de los manuscritos relacionados con el coronavirus y otorgarles el estado de acceso abierto tras su publicación.

Actualmente, los servidores de prepinrmts bioRxiv y medRxiv disponen de más de 500 documentos de coronavirus en total, muchos de los cuales no han completado la revisión por pares.

A pesar de su mayor carga de trabajo, los expertos en coronavirus enfatizan la importancia de una rápida revisión por pares para combatir la información errónea y abordar mejor la pandemia, y tienen la intención de seguir revisando tantos documentos como puedan. La mayoría de los datos en estos nuevos documentos sobre coronavirus serán sólidos.