Código de conducta normas de seguridad de un makerspace

Ejemplo de un código de conducta y normas de seguridad de el espacio RDC

Código de Conducta

Este es un espacio donde todos son bienvenidos y que inspira la creatividad y la colaboración. Algunas actividades te harán pensar críticamente, otras convertirán tus pensamientos en acción.

Apoyamos una cultura del creador donde:

– todos comparten la responsabilidad de la seguridad.

– nos ayudamos unos a otros y somos receptivos a la retroalimentación.

– nos apoyamos unos a otros.

– se fomenta la innovación.

– se crean experiencias positivas.

Este es un espacio para DIVERTIRSE, APRENDER, ser PRODUCTIVO y trabajar SEGURAMENTE.

Por favor, adhiérase a las pautas de seguridad y equipo publicadas, reporte el equipo dañado o sucio, y haga preguntas.

Directrices de seguridad

Informe de todas las lesiones/incidentes

– informe inmediatamente TODOS los accidentes, heridas o incidentes a un técnico de Makerspace.

– Interrumpir inmediatamente el uso de la(s) herramienta(s) o equipo si se vuelve inseguro, dañado o no funciona correctamente; notificar a un técnico de Makerspace.

Acuerdo de salvaguarda

– Usar el espacio y el equipo de forma segura y dejar el espacio y el equipo en condiciones limpias y de trabajo.

– Trabaje y compórtese de manera que proteja su propia seguridad y la de los demás.

– Los niños menores de 18 años deben estar acompañados y supervisados por un adulto.

– Pida ayuda cuando no esté seguro de cómo usar el equipo.

– El funcionamiento de las impresoras 3D y la máquina láser está restringido a los técnicos de Makerspace.

– Cumpla con las normas de construcción, seguridad e incendios de la RDC y del gobierno, y cumpla con las normas y regulaciones del equipo, ya sea que estén publicadas o impuestas por la RDC.

Prepare

– La seguridad es su máxima prioridad al usar el Makerspace. Si no estás seguro de qué hacer, pregunta.

– Esté al tanto de las ubicaciones de los equipos de primeros auxilios, incendios y seguridad.

– Nunca use una herramienta a menos que haya sido entrenado para usarla con seguridad.

– Utilice un taburete para alcanzar los cables de extensión o las herramientas que están fuera de su alcance. No se suba a las mesas o sillas para alcanzar algo.

– No trabaje cuando esté cansado o tenga prisa.

– No causen una distracción, no hagan tonterías ni asusten a nadie mientras alguno de ustedes esté usando una herramienta.

– Piensen en todo el trabajo antes de empezar. Prepare impresiones o dibujos con todas las dimensiones y especificaciones antes de enviar su trabajo a un técnico de Makerspace. Los técnicos de Makerspace estarán encantados de ayudarte si te quedas atascado.

Use el equipo de protección y vístase correctamente.

– No use ropa suelta alrededor de maquinaria en movimiento o giratoria.

– Quítese las corbatas, joyas, cordones, etc., especialmente alrededor de la maquinaria móvil o giratoria.

– Ate el cabello largo hacia atrás.

– Use guantes adecuados cuando manipule objetos calientes o de bordes afilados.

Use las herramientas correctamente

– Usar las herramientas como están diseñadas para ser usadas.

– Nunca use una herramienta rota.

Informa sobre cualquier herramienta o maquinaria rota a un técnico de Makerspace inmediatamente.

– No retire las herramientas del Makerspace.

– Nunca se aleje de una herramienta que aún esté encendida.

– Nunca manipule los dispositivos de seguridad de una herramienta.

Opere la maquinaria de acuerdo con los procedimientos recomendados y con los protectores de seguridad puestos, según corresponda.

Comida y bebida

– Las bebidas cubiertas están permitidas en las zonas verde y amarilla. Las bebidas no atendidas pueden ser descartadas por el personal. Limpie cualquier derrame inmediatamente.

– No se permite la comida.

Limpiar

– Limpia después de ti, deja el área limpia y ordenada.

– Limpia y devuelve todas las herramientas a donde las conseguiste.

– Apaga y desenchufa las máquinas cuando limpies.

– Nunca use un trapo cerca de las máquinas en movimiento.

– Use un cepillo, un gancho o una herramienta especial para quitar las astillas, virutas, etc., del área de trabajo. Nunca use sus manos.

– Mantenga los dedos alejados del punto de operación de las máquinas mediante el uso de herramientas o dispositivos especiales, como palos de empuje, ganchos, alicates, etc.

– Mantenga el suelo alrededor de las máquinas limpio, seco y libre de peligros de tropiezo.

– Limpie los derrames inmediatamente y coloque una silla o un cono sobre ellos si están lo suficientemente mojados como para hacer que alguien se resbale.