Makerspaces en los primeros años: una revisión de la literatura

Marsh, J., Kumpulainen, K., Nisha, B., Velicu, A., Blum-Ross, A., Hyatt, D., Jónsdóttir, S.R.,

Levy, R., Little, S., Marusteru, G., Ólafsdóttir, M.E., Sandvik, K., Scott, F., Thestrup, K.,

Arnseth, H.C., Dýrfjörð, K., Jornet, A., Kjartansdóttir, S.H., Pahl, K., Pétursdóttir, S. and

Thorsteinsson, G. Makerspaces in the Early Years: A Literature Review. University

of Sheffield: MakEY Project. 2017

Texto completo

No hay duda de que la era digital está impactando en las vidas de los más jóvenes de la sociedad niños. En toda Europa, muchos niños tienen acceso a las tecnologías digitales en los hogares y comunidades desde su nacimiento (Chaudron y otros, 2015). Sin embargo, todavía hay pocas investigaciones sobre las prácticas de alfabetización digital de los niños desde el nacimiento hasta los ocho años de edad (Burnett y Daniels, 2016; Holloway, Green y Livingstone, 2013). Esto es problemático, ya que existe la necesidad urgente de que las poblaciones desarrollen las aptitudes y los conocimientos necesarios para navegar por un complejo mundo tecnológico. Se reconoce que la capacidad de una sociedad para innovar está relacionado con su inversión en capital humano para reformar la industria tradicional industrias en línea con los desarrollos tecnológicos (Castells e Himanen, 2014), por lo que tiene sentido centrarse en las habilidades, conocimientos y prácticas relacionadas de los individuos de un a una edad temprana.