Bibliotecas humanas: Pasando la página de la discriminación

Human Libraries: Turning the Page on Discrimination

University librarians are opening a dialogue with events in which people serve as books. American Libraries.

Más sobre Bibliotecas humanas

Nuestro protagonista creció en un hogar secular en Ohio, sin pensar que nada de su vida era fuera de lo común. Pero en el libro Human Library book A Secular Humanist in the Bible Belt, el protagonista cuenta la historia de su mudanza a Arkansas a finales de los 90 y rápidamente aprendió que su desinterés por la religión significaba que no encajaba. Los vecinos y otros se preguntaban, “¿A dónde vas a la iglesia?” Esta pregunta fue un sutil recordatorio de que, como no creyente, no eran bienvenidos en la comunidad.

El “libro” estuvo disponible sólo por un día durante un evento de la Biblioteca Humana en la Biblioteca Torreyson en el campus de la Universidad de Arkansas Central (UCA) en Conway. El foro ofreció a los “lectores” la oportunidad de ver a más de dos docenas de seres humanos de carne y hueso, que sirvieron como libros, para contar sus historias sobre la vida con el desafío de ser gay, pasar tiempo en prisión, recuperarse de la adicción o usar un hijab como musulmán americano.

Los eventos de la Biblioteca Humana proporcionan un foro para que estos “libros humanos” discutan los prejuicios a los que se han enfrentado con el objetivo de confrontar los estereotipos y la discriminación. La Biblioteca Humana de la UCA fue idea de Tamela Smith, jefa de los servicios de acceso de la Biblioteca de Torreyson, quien dice que se inspiró en la organización del evento por su experiencia en la crianza de un hijo gay. Smith y su marido temían que su hijo fuera acosado y comenzaron a asistir a las reuniones locales organizadas por PFLAG, una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo a los padres, amigos, aliados y a los de la comunidad LGBTQ. “Fue muy revelador para mí y mi marido”, dice Smith, describiendo su entonces falta de experiencia con la gente LGBTQ. “Cuando la gente habla con la gente, puedes cambiar de idea y cambiar de opinión”, dice.

Smith, que ya está planeando la segunda Biblioteca Humana en abril, se une a las universidades de todo el país que han estado celebrando eventos similares durante casi una década. La Biblioteca Humana lleva la marca de la organización sin fines de lucro del mismo nombre con sede en Copenhague, Dinamarca, que ha celebrado miles de eventos de este tipo desde su lanzamiento en 2000.

Smith decidió organizar una Biblioteca Humana en la escuela después de ver una acogida en la biblioteca pública local de Conway. Dice que la biblioteca se asoció con varias organizaciones dentro de la universidad y ayudó a promover el evento creando una LibGide y distribuyendo invitaciones en el campus.

Los bibliotecarios de la Universidad de Michigan Occidental (WMU) en Kalamazoo también desempeñaron un papel clave en la organización de dos eventos de la Biblioteca Humana, dice Marcy Peake, directora de iniciativas de diversidad y extensión comunitaria en el Colegio de Educación y Desarrollo Humano de la WMU, quien las encabezó.

“Enseño en esta área, y mucha gente está dispuesta a aprender y a hablar de sus diferencias, pero no se les ofrecen oportunidades en la sociedad para hacerlo”, dice Peake. “Y las personas que no pertenecen a grupos dominantes a menudo quisieran tener la oportunidad de explicar quiénes son, pero quieren elegir el momento y el lugar y cómo revelar cosas sobre ellos mismos”.

Peake dice que los eventos fueron una colaboración entre el Colegio de Educación y Desarrollo Humano y las Bibliotecas de la WMU. Además de dirigir las sesiones de orientación y capacitación, dice que los bibliotecarios proporcionaron información al comité de planificación sobre otros eventos de la Biblioteca Humana y crearon un manual de listas de control para organizarlos.

Juliana Espinosa, bibliotecaria en residencia para el compromiso y la inclusión en la Biblioteca Waldo de la escuela, y otros bibliotecarios de la UPM formaron parte del comité de planificación y ayudaron a promoverlos, celebraron sesiones de información para posibles “libros” y ayudaron a planificar la logística.

“La misión de las bibliotecas está muy alineada con la Biblioteca Humana”, dice Espinosa, “porque somos una fuerza democratizadora para la universidad y una fuerza democratizadora en general en la sociedad”.