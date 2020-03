Impacto económico del Open Data

“The Economic Impact of Open Data: Opportunities for value creation in Europe”. Capegnini, 2020

Texto completo

Los datos abiertos hacen referencia a la información recopilada, elaborada o encargada por organismos públicos que puede utilizarse, modificarse y compartirse libremente por cualquier persona. Entre sus ventajas están un aumento en la transparencia y responsabilidad gubernamental, así como beneficios financieros tangibles para los ciudadanos, negocios y la sociedad civil

El estudio destaca las oportunidades cuantificables que ofrecen la utilización y la reutilización de series de datos abiertos, como el incremento de la eficiencia, la reducción de costes y ayuda para la consecución de objetivos sociales y medioambientales. El informe se ha elaborado a petición de la Comisión Europea en el marco de la iniciativa del Portal Europeo de Datos bajo la dirección de Capgemini Invent

El estudio de Capgemini publicado en 2015 para el lanzamiento del Portal Europeo de Datos estimó un valor de 75.700 millones de euros en volumen de mercado para Open Data en 2020, con un aumento significativo de aproximadamente un 37% entre 2016 y 2020. En este contexto, la Unión Europea lanzó el Portal Europeo de Datos, que recopila información sobre los datos disponibles en cada país europeo. Hasta la fecha, engloba 35 países, 82 catálogos, enlaces a casi un millón de conjuntos de datos en toda Europa y ofrece una serie de recursos de aprendizaje y ejemplos de uso de datos abiertos.

Esta edición del estudio, publicado por primera vez en 2015, examina de qué forma los datos abiertos (open data) pueden crear valor económico de múltiples formas. En concreto, muestra que el open data puede ser beneficioso en diversos sectores, de formas distintas y para una variedad de usuarios como empresas, administraciones públicas y ciudadanos. El informe revela también que los datos abiertos permiten un acceso más sencillo y rápido a un volumen mayor de información, contribuyendo así a mejorar el proceso de toma de decisiones. Estas son las principales conclusiones del estudio:

Dimensión del mercado de datos abiertos: En un escenario conservador de crecimiento, el tamaño del mercado de datos abiertos en la UE27+ llegará a los 199.510 millones de euros en 2025. En un marco optimista, la cifra alcanzaría los 334.200 millones; una diferencia de 143.690 millones de euros.

Empleo en el ámbito del open data: También se espera que crezca el número de personas que trabaja con el movimiento de datos abiertos. Según las previsiones, en 2025, este sector puede llegar hasta los 1,97 millones empleados directos e indirectos en un escenario optimista, 884.000 más que ahora —el escenario conservador augura alcanzar 1,12 millones de empleos—. Si en 2025 el valor creado por cada empleado superase los 169.000 euros (tal y como ocurrió en 2019), el tamaño del mercado de datos abiertos podría ser incluso mayor del previsto.

Incremento de la eficiencia y reducción de los costes gracias a los datos abiertos: El valor creado por los datos abiertos no se limita exclusivamente a los beneficios económicos. Los datos abiertos no solo ayudan a las empresas y las administraciones públicas a generar más ingresos por la creación de nuevos servicios y a reducir costes gracias a una mayor eficiencia en el trabajo, sino que también pueden ayudar a salvar vidas, ahorrar tiempo, conservar el medio ambiente y mejorar la transferencia de conocimientos a través de servicios lingüísticos.

Oportunidades para alcanzar el pleno potencial de los datos abiertos: Si se examina la creación de valor del open data, puede observarse que las oportunidades no solo residen en el tamaño de la fuerza de trabajo, sino, también, en la forma en que se crea y puede crearse valor en el futuro. Para ello es necesario que haya un suministro adecuado de series de datos abiertos. En la actualidad, existe un gran volumen de datos aptos para su publicación como open data, pero que todavía no están abiertos, lo que supone perder una oportunidad potencial. Al mismo tiempo, muchas series de datos no son adecuadas para su libre disponibilidad en su forma original, porque son confidenciales o porque contienen datos personales, como es el caso de los historiales médicos, y que se deben someter a un proceso de agregación o anonimización antes de que puedan ser distribuidos.

Esther Huyer, consultora de Capgemini Invent e investigadora jefe y autora del informe, ha señalado: “El open data está ahí para enriquecer nuestros proyectos basados en datos, permitir la adopción de decisiones informadas y mejorar nuestros procesos, servicios y productos. El potencial económico se materializa cuando incrementamos nuestro nivel de conocimiento y competencia para descubrir y aprovechar oportunidades. Debemos explorar y mejorar los enfoques dados a la reutilización de datos, ajustándolos a principios éticos y de sostenibilidad, dándoles la utilidad requerida y combinando potencialmente datos abiertos con datos personales, compartidos o de fuentes participativas”.