Papel de los bots en la Wikipedia

Lei (Nico) Zheng, Christopher M. Albano, Neev M. Vora, Feng Mai, and Jeffrey V. Nickerson. 2019. The Roles Bots Play in Wikipedia. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. 3, CSCW, Article 215 (November 2019), 20 pages. https://doi.org/10.1145/3359317

Texto completo

Si bien todos podemos aprender de los 40 millones de artículos de Wikipedia, los constructores de bots de gestión específicamente pueden obtener una educación significativa al estudiar la creación, investigación y roles de los 1.601 bots que ayudan a mantener el sitio e interactuar con sus más de 137,000 editores humanos.

Cada bot realiza un trabajo único: algunos generan artículos basados ​​en plantillas; algunos arreglan errores tipográficos, errores ortográficos y errores en enlaces; algunos identifican spam, vándalos o infracciones de políticas; algunos interactúan con humanos saludando a los recién llegados, enviando notificaciones o proporcionando sugerencias.

Los bots juegan un papel cada vez más importante en la creación de conocimiento en Wikipedia. En muchos casos, los editores y los bots forman equipos muy unidos. Los humanos desarrollan bots, solicitan su aprobación y los mantienen, realizando tareas como monitorear la actividad, fusionar bots similares, dividir bots complejos y desactivar bots que no funcionan correctamente.

Los investigadores del Instituto de Tecnología Stevens clasificaron los bots de Wikipedia en nueve roles y 25 funciones asociadas con el objetivo de comprender qué hacen los bots ahora y qué podrían hacer en el futuro. Jeffrey Nickerson, profesor y decano asociado de investigación en la Escuela de Negocios de Stevens, y autor de “The Roles Bots Play en Wikipedia“, publicado en noviembre de 2019, comparó la clasificación con la forma en que los humanos hablan sobre ocupaciones y profesiones, las habilidades requeridas para hacerlos y las tareas que se deben realizar.

Otra característica de los bots de Wikipedia es cómo funcionan con los editores humanos. A menudo, los editores crean un bot para automatizar algunos de sus procesos de edición, dijo Nickerson. Una vez que lo construyen, lo sueltan y lo revisan periódicamente. Eso libera a los editores para hacer el trabajo que más les interesa, pero también se convierten en mantenedores de bots.