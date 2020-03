Comprensión de las plataformas de conciencia colectiva con el Movimiento Maker.

Edited by Massimo Menichinelli ; and Maria Ustarroz Molina. Understanding Collective Awareness Platforms with the Maker Movement. Results, refections and future strategies from the Horizon 2020 MAKE-IT project. Resultados, reflexiones y estrategias futuras del proyecto MAKE-IT Horizonte 2020

MAKE-IT es un proyecto de investigación europeo Horizonte 2020 centrado en cómo el papel de las Plataformas de Concienciación Colectiva (CAPS) permite el crecimiento y la gobernanza del movimiento Maker, en particular en relación con la tecnología de la información, utilizando y creando innovaciones sociales y logrando la sostenibilidad.

La idea de las plataformas en línea se ha hecho cada vez más popular con el éxito de empresas como Amazon, Apple, Facebook y Google, que han basado sus modelos de negocio menos sobre la competencia y más sobre la construcción de ecosistemas, asociaciones y comunidades en las que es fácil para los proveedores y usuarios participar. Las plataformas en línea son interesantes por su capacidad de aprovechar la de los mercados y comunidades, por su dimensión, influencia y la capacidad de ofrecer un lugar para que se reúnan varios individuos o grupos.

En MAKE-IT nos centramos en aquellas plataformas que apoyan las prácticas democráticas que son ambientalmente conscientes, participativas y se basan en compartir y colaboración: Plataformas de Concienciación Colectiva para la Sostenibilidad y la Innovación Social o CAPS (Sestini, 2012). MAKE-IT trabajó en este contexto tratando de responder a estas preguntas: ¿cómo pueden las comunidades de los Hacedores alcanzar la sostenibilidad y organizarse? ¿Qué hacen los participantes de Maker y cómo ¿se comportan? ¿Qué valor crean y cómo beneficia esto a la sociedad? ¿Cómo podemos ayudar a su gobernanza, su impacto y sostenibilidad?