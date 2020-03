La publicación de un preprint se asocia con más atención y citas que el artículo revisado por pares

Fu, Darwin Y ; Hughey, Jacob J. “Meta-Research: Releasing a preprint is associated with more attention and citations for the peer-reviewed article” eLife 2019;8:e52646 DOI: 10.7554/eLife.52646

Los preprints en biología son cada vez más populares, pero sólo una pequeña fracción de los artículos publicados en revistas revisadas por pares se han publicado anteriormente como preprints. Para examinar si el depósito de un preprint en bioRxiv estaba asociada con la atención y las citas recibidas por el correspondiente artículo revisado por pares, para ello se reunió un conjunto de datos de 74.239 artículos, 5.405 de los cuales tenían un preprint, publicados en 39 revistas. Mediante el uso de la regresión logarítmica lineal y el metaanálisis de efectos aleatorios, se descubrió que los artículos con un preprint tenían, en promedio, un 49% más de puntuación de atención Altmetric y un 36% más de citas que los artículos sin preprint. Estas asociaciones eran independientes de varias otras variables a nivel de artículo y autor (como el subcampo científico y el número de autores), y no estaban relacionadas con variables a nivel de revista como el modelo de acceso y el factor de impacto. Este estudio de observación puede ayudar a los investigadores y a los editores a tomar decisiones informadas sobre la forma de incorporar los preimpresos en su trabajo.