Vázquez Carretero, Narcisodir.;pérez De Lama Y Halcón, Josédi;lara Bocanegra, Antonio J.dir. Yes, We Are Open! Fabricación digital, tecnologías y cultura libres. Sevilla: FabLabs Sevilla, 2016

En el presente volumen se recogen textos de diferentes colaboradores del Fab Lab Sevilla durante los años 2012 y 2013, tratando temáticas que van desde el Open Design al proceso de creación de un fab lab, pasando por la fabricación de máquinas CNC DIWO, drones amateurs, aplicaciones de las nuevas técnicas digitales en estructuras arquitectónicas de madera, diseño y fabricación de pieles bioclimáticas interactivas y nuevas posibilidades.