Diez reglas para tener éxito en el mundo académico a través de la toxicidad ascendente

Ten rules for succeeding in academia through upward toxicity

Universities preach meritocracy but, in reality, bend over backwards to protect toxic personalities, says Irina Dumitrescu

November 21, 2019

By Irina Dumitrescu

10 recomendaciones tóxicas para tener éxito en el mundo de la universidad y de la investigación (en tono de humor), tomadas de THE magazine; decir que desgraciadamente -según mi propia experiencia- muchas de ellas se queda cortas, una vez más la realidad supera la ficción. Confieso que lo he vivido !!

Las universidades cantan la canción de la meritocracia pero bailan con una melodía diferente. ¿Crees que la forma de forjar una carrera brillante en la universidad es producir buena investigación, enseñar con habilidad y ser un mentor generoso? Ese arduo enfoque funciona para algunos, pero hay una forma más fácil. Cuanto más envenenan los departamentos, programas y vidas individuales, más universidades se arrodillan para complacerlos.

Eventualmente, serás mentor de un grupo selecto de acólitos o adláteres, que siempre cumplen tus órdenes. Si te comportas de forma suficientemente atrevida, puedes incluso ganar el gran premio: vacaciones pagadas de la enseñanza, que puedes usar para publicar más investigaciones, reforzando tu reputación de genio mientras tus pupilos dan tus clases.

Hay muchos beneficios marginales por ser tóxico para tener éxito. Intenta seguir estas 10 sencillas reglas:

1. Cultivar amigos poderosos. Gana poder sobre tantos órganos de publicación y cuerpos académicos como sea posible y úsalos para promover a tu camarilla.

2. No hagas nada por nadie que no sea importante.

3. Encuentra otros investigadores menos exitosos que te teman y te admiren. Hazlo para que se conviertan en tu compañero y cuenta con ellos para denigrar a tus colegas y defender tu reputación.

4. Aplasta la confianza de los estudiantes con el potencial de superarte.

5. Manipula a los estudiantes y empleados para que sientan que están en deuda contigo, mucho después de que ya no tengas poder sobre ellos. Hazles promesas escandalosas y poco éticas para que se sientan mal por aceptar o rechazar.

6. Promueve un modelo de éxito de suma cero. La ganancia de cualquier otro es tu pérdida. Reclama el trabajo de sus estudiantes como propio y reasigna sus mejores ideas a tus favoritos. La colaboración es para los perdedores.

7. Habla mal de tus colegas sistemáticamente para mejorar tu propia posición. No dejes entrar a los estudiantes de los académicos rivales. Búrlate de esos rivales por tener estudiantes menos exitosos.

9. Ilumina y difunde información errónea sobre cualquiera que se enfrente a ti. Quejarse de la “fábrica de rumores” y de la “caza de brujas”. Acusa a tus críticos de celos.

10. Pregunta en voz alta por qué nadie está dispuesto a corroborar los rumores de abuso contra ti. Si alguien supera su terror, llámalo loco. Miente descaradamente. Acusa a otros de mentir.