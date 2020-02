Programa piloto para mejorar la reproducibilidad, la utilidad y la ética de la investigación biomédica

Strech D, Weissgerber T, Dirnagl U, on behalf of QUEST Group (2020) Improving the trustworthiness, usefulness, and ethics of biomedical research through an innovative and comprehensive institutional initiative. PLoS Biol 18(2): e3000576. doi:10.1371/journal.pbio.3000576

Texto completo

Al abordar la preocupación generalizada sobre la transparencia y la reproducibilidad en la investigación biomédica, una de las instituciones más grandes de la ciencia alemana ha comenzado a proporcionar un marco, intervenciones e incentivos para mejorar la calidad y el valor de la investigación traslacional. El programa es descrito por su líder, Ulrich Dirnagl del Instituto de Salud de Berlín (BIH), y sus colegas en un nuevo artículo publicado el 11 de febrero en la revista de acceso abierto PLOS Biology.

A pesar del progreso de la ciencia biomédica moderna y la aprobación de nuevos medicamentos, existe un reconocimiento amplio y creciente de que la práctica de la investigación biomédica tiene debilidades significativas que conducen a una pérdida exorbitante, tratamientos “innovadores” fallidos e incapacidad para replicar hallazgos “emblemáticos”. Para abordar estas preocupaciones, el Instituto de Salud de Berlín fundó el Centro QUEST (Quality-Ethics-Open Science-Translation) para transformar la investigación Biomédica, que desarrolló el programa de mejora de la calidad. El Centro QUEST está implementando el programa en las dos instituciones miembros de BIH, Charité– Universitätsmedizin Berlin y el Centro Max Delbrück de Medicina Molecular.

El programa ofrece capacitación, herramientas e incentivos a los investigadores para mejorar la calidad de la investigación, basada en los principios de confiabilidad, utilidad y ética. Por ejemplo, el Centro ofrece cursos para reducir el sesgo en el diseño de la investigación, proporciona una guía para publicar hallazgos negativos o no concluyentes, y ofrece recompensas financieras por hacer que los datos estén disponibles públicamente. Las evaluaciones del programa están en curso y se publicarán en un futuro próximo.