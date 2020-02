Las ventas de novela romántica aumentaron en 2019

En el ultimo año hubo mayor interés en los libros sobre el amor que en cualquier otro año de los últimos cinco. De hecho, las ventas anuales de libros de este género crecieron un 5 por ciento en 2019, alcanzando 1,7 millones de copias según la compañía de información global The NPD

Basado en la última información de NPD Bookscan, que rastrea el mercado editorial de EE.UU., el libro más vendido en esta categoría en 2019 fue “Los cinco idiomas del amor“, de Gary Chapman. Las ventas totales de por vida de todas las ediciones de este libro vendidas en los EE.UU. han alcanzado los 7 millones de copias. Otros títulos importantes incluyen “He’s Just Not That Into You“, de Greg Behrendt con 1,3 millones de unidades vendidas y “Actúa como dama, ¡pero piensa como hombre!“, de Steve Harvey con 1,3 millones de unidades vendidas.

Las ventas de libros sobre el amor tienden a llegar a su punto máximo durante la temporada de vacaciones de noviembre-diciembre y en febrero, antes de la semana de San Valentín. En 2019, por ejemplo, las ventas de libros sobre el amor fueron un 30 por ciento superiores a la media mensual anual de febrero. “Este es un fenómeno probado y verdadero”, dijo Kristen McLean, analista de la industria del libro para NPD. “La gente regresa y recomienda títulos de confianza en esta categoría una y otra vez, haciendo que series como ‘Los 5 idiomas del amor’, perenne bestseller de la lista de atrás año tras año, sea realmente el regalo”.