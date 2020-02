Lena-Acebo, F.J., García-Ruiz, M.E.. FabLab Global Survey. Resultados

de un estudio sobre el desarrollo de la cultura colaborativa. Raleigh, USA.

Editorial LuLu.com, 2016

Texto completo

No hay duda de que los Laboratorios de Fabricación Digital son, actualmente, un fenómeno en auge. La popularización de elementos tecnológicos apropiados para el prototipado y el diseño como las impresoras 3D, las cortadoras láser o la microelectrónica OpenHardware y el cambio cultural que propicia la evolución del DIY (Do It Yourself) al DIWO (Do It With Others), han servido de perfecto trampolín para la popularización de un nuevo espacio de creación digital amparado en la cultura Maker: los FabLabs.

Desde su surgimiento de la mano de Neil Gershenfeld en el CBA (Center for Bits and Atoms) del MIT (Massachusetts Institute of Technology), los FabLab luchan por evitar la consideración de “almacén de máquinas de trabajo” recalcando la relevancia de los procesos de comunidad, como el intercambio de conocimiento y el aprendizaje en su faceta más humana, a la par que logran una sostenibilidad económica que proporcione viabilidad a su desarrollo.

Pese a contar con una serie de características comunes, la amplia variedad de los FabLab existentes diseminados por todo el globo terrestre dificulta el establecimiento de patrones comunes avanzados para su clasificación.

A través del presente estudio se comparte con el público general el ”estado del arte” del movimiento FabLab en el año 2016 a través de sus datos, tomando como referencia la información obtenida a partir del cuestionario FabLab Global Survey desarrollado por el grupo ATICI (Aplicación de las Tecnologías de la Información para la Competitividad y la Innovación) del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria. Con él se pretende generar un documento que sirva como punto inicial de información a los grupos de interés que tengan como referencia a los laboratorios de Fabricación Digital, y que pueda establecerse como apoyo y punto de inicio de otras investigaciones a través de su distribución bajo licencia Creative Commons 4.0 [CC-BY].

En el estudio hay datos de:

31 Países participantes.

Más de 100 Laboratorios participantes

Una tasa de respuesta superior al 20%

Características básicas de los FabLab

Expansión. La rápida expansión de los FabLab les convierte en un fenómeno único. Desde sus inicios, el número aumenta de forma rápida año tras año pasando de los 450 laboratorios al comienzo de esta investigación (2015) para llegar a los 678 laboratorios existentes en Junio de 2016

Superficie media de las instalaciones. El 63% De los FabLab cuentan con una superficie inferior a los 250 m2

Estimación de presupuesto anual. El 70% de los FabLab cuenta con un presupuesto superior a los 10.000€ anuales.

Usuarios registrados y habituales. La media de usuarios registrados es de 49 a 200. El 34% son usuarios habituales.

Herramientas: Impresoras 3D (99%) , Cortadora Láser (83%) CNC de 3 ejes (81%), Cortadora de vinilo (73%), Estaciones de trabajo de microelectrónica digital (65%),Fresadora de PCB (57%), Scanner 3D (12%),Máquina de coser / plotter bordado (9%)

Tipos de empleados principales. Con empleados de la institución en la que se albergan y otro tipo de empleados (voluntarios, empleados externos o empleados de una una universidad): 38%. Usuarios o voluntarios y empleados: 18%. Empleados de la universidad y otros empleados, como usuarios, voluntarios o empleados externos. 17%. Solo empleados de la universidad: 9%. Y el 15% de los laboratorios considera como un reto o una amenaza su falta de personal suficiente y/o cualificado en el FabLab.

Intereses de los usuarios: El 50% Tecnología, el 30% Diseño, Computación (5%), Arte (1%) y otros (14%). Aunque el 18% de los FabLab considera el arte como su segunda actividad más interesante.

Colaboración con otras instituciones. El 11% de los FabLab han establecido contactos con otras asociaciones y FabLabs.

Dependencia institucional. El 63% de los FabLab son dependientes de otras entidades. FabLab Independientes 37%, Universidades (31%), Dependiende de institución educativa 17%, Dependiente de entidad investigación 4%.

Usuarios para los que se creó el FabLab. Estudiantes, investigadores, compañías y público

en general 24%. Público general 15%, El 72% de los FabLab se encuentran abiertos al público en general.

Usuarios actuales del FabLab. El 48,4% de los FabLab no cuenta con el tipo de usuario para el que fueron ideados.