Evaluación de los riesgos de integrar los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2018. Assessing the Risks of Integrating Unmanned Aircraft Systems (UAS) into the National Airspace System. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25143.

Un vehículo aéreo no tripulado (VANT), UAV (del inglés unmanned aerial vehicle), mas apropiadamente RPAS (del inglés Remotely Piloted Aircraft System),​ comúnmente conocido como dron,​​ hace referencia a una aeronave que vuela sin tripulación, la cual ejerce su función remotamente.

Cuando se discute el riesgo de introducir drones en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo, es necesario considerar el aumento del riesgo para las personas en aviones tripulados y en tierra, así como las diversas formas en que esta nueva tecnología puede reducir el riesgo y salvar vidas, a veces de maneras que no pueden explicarse fácilmente con los procesos actuales de evaluación de seguridad.

Este informe examina las diversas formas en que se puede definir y aplicar el riesgo para integrar estos sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en el sistema nacional del espacio aéreo administrado por la Administración Federal de Aviación (FAA). También identifica las necesidades de investigación adicional y oportunidades de desarrollo en este campo.