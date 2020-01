La revisión por pares y las políticas de preprints no son claras en la mayoría de las principales revistas

Jessica Polka, Jessica; McDowell, Gary… et all. Peer Review and Preprint Policies are Unclear at Most Major Journals. bioRxiv, 2020

Texto completo

Las políticas de publicación claras y fáciles de encontrar son importantes para que los autores elijan las publicaciones apropiadas para su publicación. Se investigó la claridad de las políticas de 171 revistas académicas importantes en todas las disciplinas con respecto a la revisión por pares y la publicación de preprints. El 31,6% de las revistas encuestadas no proporcionan información sobre el tipo de revisión por pares que utilizan. La información sobre si las preprints se pueden publicar o no no está clara en el 39,2% de las revistas. El 58.5% de las revistas no ofrecen información clara sobre si las identidades de los revisores se revelan a los autores. Alrededor del 75% de las revistas no tienen una política clara sobre la revisión central, la cita de preprints y la publicación de identidades de los revisores. La información sobre las prácticas de Open Peer Review es aún más escasa, con <20% de las revistas que proporcionan información clara. Habiendo encontrado una falta de información evidente.