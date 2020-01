El futuro de las bibliotecas públicas como espacios de convivencia

Kozubaev, Sandjar ; DiSalvo, Carl F. The Future of Public Libraries as Convivial Spaces: A Design Fiction. GROUP ’20: Companion of the 2020 ACM International Conference on Supporting Group Work, 2020

La proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) junto con las presiones del capitalismo global ha cuestionado el papel de las bibliotecas públicas en el futuro. Al mismo tiempo, las comunidades continúan confiando en las bibliotecas públicas como entidades que proporcionan servicios sociales y cívicos. En este documento, los autores utilizan la investigación a través del diseño (RTD) y métodos de ficción de diseño para explorar concepciones alternativas de las bibliotecas públicas y el papel de las TIC en ellas. Los autores proponen una ficción de diseño en forma de una convocatoria de propuestas de subvención emitida por el Instituto de servicios de museos y bibliotecas (IMLS). La ficción del diseño se centra en el concepto de convivencia para proponer espacios de diseño futuros para nuevos tipos de interacciones entre los usuarios de la biblioteca y el mundo que los rodea.