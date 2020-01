La Internet de las cosas (IoT) en la era de las 5G – Oportunidades y beneficios

IoT in the 5G Era – Opportunities and Benefits for Enterprises and Consumers. GSMA, 2020.

Texto completo

Las redes celulares móviles 5G que se implementan hoy evolucionan de las redes 4G existentes, que continuarán sirviendo a muchos casos de uso. Con la intención de durar mucho en el futuro, 5G puede satisfacer los requisitos actuales, como las aplicaciones de energía inteligente, así como anticipar casos de uso que todavía poco usuales, como los automóviles sin conductor. A medida que gestionan la evolución de la tecnología, los operadores móviles deberán asegurarse de que sus redes admitan los requisitos de casos de uso actuales y futuros. Los operadores gestionarán sus inversiones para garantizar que los clientes reciban soporte a medida que las redes pasan a 5G.

Este documento explica cómo la tecnología móvil 5G afectará el IoT.