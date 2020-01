Becoming a Trans Inclusive Library. University of Illinois Library, 2020

La Biblioteca de la Universidad de Illinois y los Comités de Diversidad de iSchool reciben una subvención para apoyar los programas sobre “Convertirse en una biblioteca inclusiva trans”

University of Illinois Library and iSchool Diversity Committees Receive Grant to Support Programs on “Becoming a Trans Inclusive Library”, 2020. Los Fondos de Iniciativa de Programas Estratégicos son ofrecidos por el Comité Ejecutivo de la Biblioteca de la Universidad para apoyar proyectos que avanzan en una o más direcciones estratégicas del Marco Estratégico de la Biblioteca. Esta subvención apoyará una serie de discusiones sobre proyecciones de películas y conferencias de visitantes para aumentar la conciencia y la comprensión de las barreras que enfrentan los usuarios trans que buscan servicios de biblioteca. También se realizarán encuestas paralelas para identificar oportunidades de servicio y desarrollo profesional para ayudar a la Biblioteca a servir mejor a la comunidad trans de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Los líderes del proyecto son la profesora asociada Kathryn La Barre; Spencer DC Keralis, bibliotecaria de humanidades digitales; y Cindy Ingold, bibliotecaria de estudios de género y servicios multiculturales.

El programa “Convertirse en una biblioteca inclusiva trans” comenzará con tres grupos de discusión para la Biblioteca Universitaria y el profesorado y el personal de iSchool este semestre: