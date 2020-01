Espacios tranquilos, niños en el campus y bibliotecas universitarias

Quiet Spaces, Kids On Campus, and Academic Libraries

Christine Wolff-Eisenberg

Ithaka S+R

January 8, 2020

Ver original

Los estudiantes universitarios a menudo anhelan un espacio tranquilo para completar su trabajo de curso. Muchos tienen vidas complejas con varias demandas profesionales, personales y académicas – largos viajes al trabajo, múltiples trabajos, compañeros de cuarto, niños, etc. La biblioteca del campus es un lugar – y a veces el único lugar – al que pueden acudir en busca de un espacio tranquilo y sin distracciones. Puede ser su respiro de un conjunto de actividades que de otra manera serían ruidosas.

Durante el fin de semana, hubo una conversación en Twitter sobre las políticas que prohíben a los estudiantes universitarios y al personal traer a sus hijos al campus. Muchos se acercaron a compartir sus experiencias – buenas y malas – como padres con niños pequeños mientras enseñaban o como estudiantes que asistían a clases ellos mismos. Algunos compartieron las formas en que pudieron burlar las políticas u observaron que otros parecían usar su privilegio para hacerlo.

Gran parte del diálogo que observé se centró en las implicaciones de estas políticas, prácticas y excepciones dentro del aula. Pero, ¿qué oportunidades y consecuencias crean éstas para los espacios en otras partes del campus, más allá del aula? ¿De qué manera los dirigentes de la educación superior proporcionan espacios y servicios acogedores para los niños a los progenitores de los estudiantes sin poner en peligro el espacio tranquilo que es tan importante para muchos estudiantes que terminan sus estudios?

Una respuesta en particular que naturalmente me llamó la atención se centró en lo que sucede en las bibliotecas académicas cuando se permite que los niños entren al campus sin (y a veces incluso con) supervisión.

A veces, los espacios de la biblioteca pueden expandir su alcance de una manera realmente positiva para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y el éxito de los padres de los estudiantes. Por ejemplo, reconociendo que estos estudiantes necesitan espacio en el campus para hacer el trabajo mientras sus hijos juegan o completan sus propias tareas escolares, muchas bibliotecas – incluyendo Monroe Community College, Brigham Young University, Portland State University, Clatsop Community College y otras – han construido espacios de estudio para las familias. Estas salas suelen estar cerradas para contener el ruido que llega al resto de la biblioteca y, por lo general, todavía requieren una supervisión bastante activa de los niños por parte de sus padres. Si bien estas salas no son un sustituto del cuidado de los niños en sí, al menos pueden aliviar algunos de los desafíos que los padres de los estudiantes enfrentan mientras están en el campus.

Sin embargo, cuando hay necesidades sustanciales no satisfechas en el campus – para el cuidado de los niños, o incluso para otras actividades como el comedor o la socialización – los espacios de aprendizaje informal como las bibliotecas pueden convertirse involuntariamente en espacios que no proporcionan en última instancia el máximo beneficio para los estudiantes u otras comunidades del campus. Muchos estudiantes dedican la mayor parte del tiempo al estudio en el campus – o vienen al campus en conjunto – sólo para estudiar en la biblioteca. Cuando buscan en la biblioteca el espacio tranquilo que tanto necesitan y que no pueden encontrar allí, no tienen necesariamente otras opciones. Si el sindicato de estudiantes está ubicado en un lugar inconveniente en las afueras del campus, los estudiantes pueden acudir a la biblioteca para socializar con sus amigos. Si hay espacios limitados para comer, la biblioteca puede convertirse en un comedor informal. Y, de la misma manera, si se permite a los niños en el campus pero no hay suficientes instalaciones para ellos y sus padres, la biblioteca puede ser el lugar al que acudan para el espacio que necesitan.

Esto, por supuesto, no significa que la biblioteca no pueda o no cumpla una función importante para ayudar a los estudiantes a socializar y a conectarse entre sí o que sea un uso irresponsable del espacio para ofrecer comida y bebida o espacios de estudio adecuados para los niños en la biblioteca; para muchas bibliotecas, estas son funciones importantes para atender las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, sospecho que la mayoría estaría de acuerdo en que las bibliotecas no deberían cambiar de imagen ni seguir una estrategia de convertirse en centros de cuidado infantil, ni tampoco deberían centrar sus esfuerzos en transformarse completamente en salones o comedores para estudiantes; otros departamentos y personal del campus son más adecuados para proporcionar estos servicios.

Sin embargo, cuando estos servicios son necesarios pero no se prestan, como suele ser el caso, especialmente en instituciones de educación superior con recursos especialmente limitados, la biblioteca puede convertirse en un lugar natural para que los estudiantes consideren una alternativa, lo que puede poner en peligro la preservación del espacio tranquilo del que tantos estudiantes dependen si el ruido no se contiene adecuadamente. Los líderes de la educación superior deben asociarse con la biblioteca, así como con otras instituciones que proveen estos grandes espacios de aprendizaje informal en el campus, para anticiparse a estas consecuencias y planificar en colaboración el servicio y la provisión de espacio en todo el campus para satisfacer eficazmente las necesidades de los estudiantes.