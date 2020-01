La biblioteca personal portátil: tácticas radicales de la biblioteca offline

Warwick, Henry. Radical Tactics of the Offline Library. Network Notebooks 07, Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2014. ISBN 978-90-818575-9-8.

La biblioteca personal portátil en su forma más simple es un disco duro o una memoria USB que contiene una gran colección de libros electrónicos, recopilados, archivados e indexados por un usuario individual. El florecimiento de la biblioteca digital fuera de línea es una respuesta al hecho de que cada vez es más imposible compartir el conocimiento de forma verdaderamente privada en el ámbito en línea. Mientras que los sitios de intercambio P2P y las bibliotecas en línea con libros electrónicos descargables son precarios, las personas son conducidas a una solución atávica e inversamente proporcional. Las tácticas radicales del offline: abandonar el online para una transferencia offline más segura. Inspirándose en las antiguas bibliotecas como centros de copia y Sneakernet, Henry Warwick describe el futuro de la biblioteca como digital y offline. Radical Tactics of the Offline Library traza la historia de la biblioteca y la importancia de la Biblioteca Personal Portátil para compartir el conocimiento y resistir las fuerzas propietarias.

La biblioteca de Alejandría contenía unos 500.000 pergaminos; la Biblioteca del Congreso, la mayor biblioteca de la historia de la civilización, contiene unos 35 millones de publicaciones. Una versión digital de la misma cabría en una matriz de 24 terabytes, que puede adquirirse por unos 2.000 dólares. Obviamente, la mayoría de la gente no necesita 35 millones de libros. Una pequeña biblioteca local de 10.000 libros podría caber en una unidad de disco duro de 64 GB del tamaño de un paquete de chicles y costar alrededor de 40 dólares. Este es un hecho asombroso con inmensas implicaciones. Es trivialmente sencillo comenzar a recopilar libros electrónicos y luego compartir los resultados. Y es mucho menos trivialmente importante. Compartir es cuidar. Las sociedades en las que la gente comparte, especialmente las ideas, son sociedades que florecerán de forma natural.

