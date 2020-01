La inteligencia artificial (IA) está reconfigurando el mundo del trabajo: las habilidades del futuro

2020 Workplace Learning Trends Report: The Skills of the Future. Udemy 2020

Texto completo

Con la interrupción de la tecnología a gran escala, las organizaciones tendrán que responder de manera transformadora. Esto significa repensar la forma en que las organizaciones abordan las habilidades de la fuerza laboral y la gestión del talento. Por ejemplo En el mundo de las finanzas, los fondos de inversión gestionados por AI y los ordenadores representan hoy en día el 35% del mercado de valores de Estados Unidos. Y este número no hace más que crecer.

Este informe destacará las futuras habilidades que cualquier organización necesitará en 2020 y cómo puede preparar a su fuerza laboral para esta nueva década.

Aspectos clave de este informe: