Historias de amor reales en bibliotecas

Madeleine Lefebvre. “The Romance of Libraries”. New York: Scarecrow Press, 2019

Historias recopiladas de bibliotecarios y usuarios de la biblioteca sobre cómo encontraron el amor en la biblioteca… Las historias son una combinación de felices, tristes y agridulces, pero juntas demuestran claramente que la biblioteca física juega un papel importante en la vida emocional de su personal y usuarios.

En los salones del conocimiento, en medio de los altísimos montones de libros, esperan algo más que hechos y ficción. “The Romance of Libraries”. es una colección de relatos verdaderos de los vínculos emocionales que se forman en y con las bibliotecas y el campo de las bibliotecas. Madeleine J. Lefebvre ha reunido relatos personales de todo el mundo de personas que trabajan en las bibliotecas o las utilizan. Desde los más jóvenes hasta los que tienen noventa años, estas personas comparten sus historias de amor. Mientras que la mayoría de los relatos tratan de romances que se desarrollaron en un entorno de biblioteca, algunos tratan de romances con las propias bibliotecas. Dispuestos por contexto, los relatos -felices, tristes o agridulces- comparten un tema general sobre el poder transformador y emotivo de las bibliotecas en nuestras vidas. El mensaje subyacente de Lefebvre es que la biblioteca física puede desempeñar un papel en nuestros afectos que la biblioteca virtual nunca puede.

The Romance Of Libraries es una encantadora antología de historias de la vida real sobre los vínculos emocionales y las relaciones amorosas que se forman dentro de las bibliotecas y el campo de las bibliotecas… Ofreciendo un mensaje vital de que las bibliotecas físicas son un elemento crucial de construcción de la comunidad de una

manera que las bibliotecas virtuales no pueden replicar.

Entre las estanterías, los catálogos, y las salas de lectura, personas profundamente comprometidas con su tema encuentran a otros de mente similar, el trabajo y el amor que se combinan entre los asistentes de la biblioteca, el cosquilleo especial del bibliotecario, el curioso servicio de citas también conocido como préstamo intralibrístico y las oportunidades de éxtasis que se encuentran en las conferencias y las escuelas bibliotecarias. Una mirada entretenida y a menudo inspiradora a parejas que se han conocido en bibliotecas, que se han robado un beso en bibliotecas, que se han casado en bibliotecas, que se han separado en bibliotecas, y a aquellos que han transmitido el amor de las bibliotecas a sus amigos y a sus hijos. Es la prueba de que en esta época de bibliotecas virtuales no hay nada como el maravilloso aspecto, el olor, el tacto y el tacto de la biblioteca y sus contenidos de papel. Las historias son cortas y directas, pero después de leerlas uno tiene la sensación de la importancia que siguen teniendo las bibliotecas como lugar, así como sus muchos otros propósitos. Este es un libro “para sentirse bien”, con lecciones subyacentes que deberían ser bien aprendidas por los bibliotecarios en general. Recomendaría este título a todos los lectores de historias de amor verdaderas y a todos los bibliotecarios, para recordarnos la importancia de nuestros edificios, así como de las personas, las colecciones y los servicios dentro de ellos.

CAPITULO I

Estimada biblioteca…

He tenido un romance con las bibliotecas desde que era un niño pequeño. No es sólo

el contenido que me atrae, es todo, el edificio, el ambiente, la gente que trabaja en ellas, y la gente que las usa. Tantas historias se encuentran en los estantes y muchas más se despliegan diariamente en el suelo. Como muchos bibliotecarios, siempre trato de localizar la biblioteca local cuando viajo a algún lugar nuevo, y generalmente tomo una fotografía. La foto de la biblioteca es como una instantánea del lugar y su personalidad. Mientras que se han construido magníficas obras maestras de arquitectura a lo largo de los años y todavía se están construyendo, las pequeñas bibliotecas del Carnegie, descubiertas por casualidad, suelen tener los atrios más románticos. El hecho de que hayan sido creadas gracias a la generosidad y a la previsión de un filántropo les confiere un gran prestigio. Andrew Carnegie tenía la firme creencia de que las bibliotecas eran el medio para permitir que cualquier miembro de la sociedad se educara y construyera sobre sus propias fuerzas hasta su máximo potencial”. (Me gustaría pensar que él tenía sentimientos. También hay razones de peso: ¿Andrew Carnegie encontró el amor en una biblioteca?)

Sin embargo, hay muchas bibliotecas grandes y famosas que también despiertan la imaginación romántica. Hace poco volví a visitar la magnífica sala de lectura circular del Museo Británico. La luz del sol de invierno entraba por las ventanas bajo su cúpula. Me quedé parado por unos momentos de ensueño, preguntándome cuántos romances, tanto manifiestos como encubiertos, se habrían concretado allí mismo. La Sala de Lectura tiene una atmósfera palpable, como una entidad viviente, que respira. También tiene una excelente acústica; al rato, la tranquila conversación entre dos recepcionistas rompió con mis pensamientos. Estaban discutiendo sobre los próximos despidos, y el inesperado beneficio que estaba a punto de recibir a través de un pase de autobús gratis para buscar otro trabajo. Claramente eran inmunes al romance de la Sala de Lectura, o quizás las ansiedades de su vida laboral habían relegado las nociones románticas únicamente a los visitantes atónitos.

Mi padre dirigió una biblioteca filial de un sistema regional durante muchos años. A lo largo de mi educación escolar, lo acompañé regularmente a la biblioteca. Me sentaba en el suelo en mi rincón favorito, leyendo los libros al alcance de la mano a lo largo de los estantes inferiores. Había otro pequeño… a poca distancia de nuestra casa. Yo era una usuaria frecuente de esa biblioteca también.

Tengo muy buenos recuerdos del tiempo que pasé en la biblioteca de mi padre. Iba allí después de la escuela e iba a casa con él cuando la biblioteca cerraba. En las vacaciones escolares a menudo pasaba días enteros allí, archivando libros y tarjetas. Las señoras mayores venían y felicitaban a mi padre por “tener hoy su pequeña ayudante”. En sus descansos papá me sugería algún libro que estuviera leyendo, y yo haría lo mismo. Tenía la sensación de que leer era su principal ocupación, con los descansos necesarios para volver al trabajo. Se sentía acompañante, reconfortante y seguro. No es sorprendente entonces que yo eventualmente, me hiciera bibliotecaria. Para mí, las bibliotecas siempre serán lugares de crecimiento personal, compañerismo, sociabilidad, servicio, seguridad, paz, y el conocimiento. Más tarde me di cuenta de que también son lugares de romance.

La biblioteca como escenario del romance ha sido explorada repetidamente en la literatura. Mi personaje favorito es la obra de Tom Stoppard Travesties en la Biblioteca Pública de Zúrich durante la Primera Guerra Mundial, en una de las sus muchas intrincadas tramas, un romance entre un funcionario consular británico y una hermosa bibliotecaria llamada Cecily. James Joyce, Lenin, y Dadaist, Tristan Tzara también frecuentan la biblioteca para hacer comentarios.

Los sitios web se han dedicado a la ficción romántica ambientada en las bibliotecas. protagonistas de la biblioteca en el cine y la televisión. Comparto la experiencia de Michael Gorman como “la película definitiva de la ciencia de la información“. ¿Cómo podría Spencer Tracy no enamorarse de una mujer tan inteligente y descarada como Katherine Herpburn?

Después de escuchar muchos discursos de apertura en conferencias me di cuenta de que la mayoría de la gente tiene una historia personal muy querida en relaccion con una biblioteca. Si bien es algo que se da por sentado para aquellos de nosotros que ejercemos la profesión, es notable que otros fuera del campo, al dirigirse a las conferencias de la biblioteca, comiencen con cuentos entrañables de sus bibliotecarios favoritos, recuerdos de la infancia de la biblioteca y a veces historias románticas más personales. Esto me hizo preguntarme. Si uno escuchara regularmente historias de profundas conexiones emocionales con las bibliotecas, ¿podría haber muchas más? Si es así, ¿podría ser la inminente desaparición de la biblioteca física, tal como la exponen los detractores y los pronosticadores de la fatalidad en la literatura profesional y, en ocasiones, en los medios de comunicación principales, una amenaza genuina, o está la biblioteca física tan incrustada en la psique emocional que la sociedad no lo permite?

Tan pronto como se empezó a hablar de romance en las bibliotecas, la idea generó interés, hizo que investigara para ver si este tema había sido tratado antes de hecho, en oposición a la ficción. Cuando Paul Wiener, de la Universidad Estatal de Nueva York-Stony Brook, anunció en el número de octubre de 1985 de American Libraries su plan de realizar una encuesta entre las parejas de bibliotecarios, recibió una respuesta entusiasta. Casi cien parejas respondieron a su encuesta, mientras que casi doscientas enviaron fotografías de sí mismos a la revista”. Quería tener una visión más amplia que no se limitara sólo a las parejas de bibliotecarios. Se inició un sitio web, http://www.libraryromance.com. para ver si el mundo virtual me ayudaba a localizar historias. Muy rápidamente el sitio web estaba recibiendo visitas y siendo recogido en los blogs.

Al principio había asumido que las historias serían de Estados Unidos, pero en poco tiempo estaban llegando de todo el mundo. Estaba fascinado por todas las diferentes voces que escuché en las narraciones. Sin importar la ubicación y las circunstancias, estas voces estaban unificadas en su respuesta emocional a las bibliotecas. Surgieron temas y patrones. En en cada caso una biblioteca (o un entorno relacionado con la biblioteca) desempeñó un papel en el historia, casi como un personaje en sí mismo.

Mientras que el mensaje común es el mismo, cada historia es diferente. Por dejando que las historias hablen por sí mismas espero que lo que surja sea un carta de amor multifacética a las bibliotecas y el valor que aportan a nuestra vidas.

No es sorprendente que en algunos casos las parejas fueran reticentes a que su historia apareciera en el libro. Muchos otros, sin embargo, se mostraron muy felices de compartir su historia. Otro grupo estaba dispuesto a incluir su historia, pero pidió anonimato del nombre y el lugar. A un pequeño número de historias se clasificaron en la categoría de “Lujuria en las estanterías” La pasión es ciertamente un elemento del romance, pero había un sentido de cálculo y planificación sobre como llevar a cabo una relación en la biblioteca como parte de la emoción, que no encajaba bien con el tema de este libro. También se aprecia que estas relaciones fueron relativamente de corta duración, mientras que muchos de los romances descritos en el libro han perdurado durante muchos años. En las historias que he incluido hay un sentido de una fuerza romántica en el trabajo que unió a la pareja y la mantuvo unida. Me gustaría pensar que esta fuerza vino de la propia biblioteca.

Los colaboradores me escribieron la mayoría de las historias por correo electrónico. En mi sitio web, varios de ellos incluían títulos de canciones que eran especiales para ellos, en sus propias palabras. El uso del correo electrónico animó a muchos narradores a ser menos formales y sus emociones más inmediatas.

Quise transmitir ese sentido de la narración oral en este libro porque soy uns firme creyente en el poder de los cuentos para enseñarnos acerca de nosotros mismos y de los demás. Su felicidad, tristeza, y sobre todo agradecimiento por lo que las bibliotecas dieron a sus vidas. Algunos incluso me han enviado fotografías conmemorando sus hitos.

Llamó a este libro The Romance of Libraries porque no se trata sólo de personas que encuentran el amor entre sí en la biblioteca. Se trata de la atracción que las bibliotecas y sus valores tienen para el usuario. Muchos de nosotros nos namoramos en las bibliotecas. Ahora abre la puerta, entra en un mundo familiar y disfruta de estas storias entrañables con la esperanza ablandarán hasta el corazón más poco romántico.