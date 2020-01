La desinformación no es sólo para tontos

Facebook disinformation in the 2020 presidential election: What you can do to stop its spread

Todos nos consideramos expertos en sabrr diferenciar la verdad de la ficción. Pensamos que compartir la desinformación en redes sociales es algo que le sucede a otras personas. Pero seamos honestos, cuando navegamos por nuestros canales, compartimos o damos me gusta a determinados contenidos, no siempre tenemos activados nuestros filtros de pensamiento crítico, especialmente cuando nos enfrentamos a apelaciones emocionales.

La desinformación es la difusión deliberada de contenido verificablemente falso o engañoso para ganar dinero o engañar al público con un propósito determinado. Explota nuestros prejuicios y nuestro comportamiento: lo que leemos, lo que nos atrae y lo que enviamos a los amigos o compartimos en redes sociales, imágenes y videos que son unilaterales o divisivos.

Los investigadores dicen que este tipo de desinformación es peligrosa precisamente porque puede engañar a cualquiera con amplias consecuencias para nuestra sociedad y democracia.

“Si miramos a través de las líneas de tiempo, la mayoría de nosotros descubriremos que estamos compartiendo desinformación en las redes sociales”, dice la profesora asociada de la Universidad de Washington Kate Starbird, quien investiga la desinformación en línea. “Siempre es difícil tomar la decisión correcta”.

Según un estudio reciente de Avaaz, una organización sin fines de lucro que se centra en la desinformación de las redes sociales, las noticias fabricadas obtuvieron 86 millones de visitas en los últimos tres meses, más del triple que en los tres meses anteriores. Este estudio encontró que los usuarios de redes sociales, jóvenes y viejos, son susceptibles de compartir este tipo de noticias. Si bien, de promedio, los usuarios mayores de 65 años compartieron casi siete veces más artículos de dominios de noticias falsas que el grupo de edad más joven.

Según otro estudio. Los jóvenes caen también fácilmente en la desinformación y las noticias falsas, el 52% de los estudiantes consideraron que un video borroso filmado en Rusia que afirmaba mostrar el relleno de papeletas en las primarias demócratas de 2016 era una “fuerte evidencia” de fraude electoral en Estados Unidos.

Algunas cuestiones a tener en cuenta

¿La primera regla para combatir la desinformación? Piensa antes de compartir. Y, en caso de duda, no compartas nada.

Si ves algo que te emociona mucho, mantén la calma y no se lo envíes a otras personas”, dice Paul Barrett, subdirector del Centro Stern para Empresas y Derechos Humanos de la NYU. “Ese es el momento de mantener la calma y verificar el contenido dos veces. Ese contenido aún estará allí en cinco minutos o en cinco hoas.

La realidad es que solo repetir algo con la suficiente frecuencia aunque no sea cierto, ayuda a convencer a las personas de que sí lo es.

Si tienes alguna duda sobre la validez de una publicación, ahorra el esfuerzo a tus amigos y familiares.

Las personas son mucho más fáciles de manipular cuando están enojadas o asustadas por algo. Si una publicación hace que te hierva la sangre o te hace temer el futuro. Esas son dos de las líneas más rojas que te deben alertar a estar más vigilante. Pero también cuando algo se ajuste demasiado a tus creencias hiperpartidistas o cuando algo sea tan conmovedor y estimulante que no puedas esperar para compartirlo con todos tus amigos.

“Las personas son mucho más fáciles de manipular cuando están enojadas o asustadas. Los estafadores lo saben desde hace siglos”, dice el experto en desinformación Ben Nimmo, director de investigaciones de Graphika, una empresa de análisis de redes sociales. “Si ves un titular que te indigna o te asusta, pregúntate: ¿quién está tratando de engañarme?”

La desinformación es a menudo difícil de detectar porque a veces no es técnicamente falsa. En cambio, las publicaciones en las redes sociales a veces contienen medias verdades, intenta confundir los hechos con algo inventado o proporcionan información que está completamente fuera de contexto.

Los vendedores ambulantes de desinformación aseguran que, cuando nos atacan con el meme de Internet correcto, nuestros prejuicios innatos se harán cargo y tomarán las decisiones. Entonces, antes de compartir cualquier cosa en las redes sociales, la mejor estrategia es examinar el contenido.

Pregúntate: ¿Quién es la persona que publica esta información? ¿Es confiable esta persona? ¿Qué más ha publicado esta persona? ¿Los reclamos en la publicación están respaldados por fuentes acreditadas?

¿Se están distorsionando los hechos? ¿Se dejan de lado las perspectivas que son diferentes a las suyas? ¿La persona que publica esta información tiene algo que ganar? ¿Hay otros sitios web legítimos que publiquen la misma información?

Y otro consejo: nunca compartas una publicación si solo has leído el titular. Hay muchos titulares sensacionales y engañosos que generan clics pero no reflejan con precisión los hechos.

Las personas confían instintivamente en las imágenes más que en las palabras y los vendedores ambulantes de información errónea a menudo intentan usar esto en su favor. No siempre puedes confiar en lo que ves o escuchas.

Cuando se trata de desinformación, no solo estamos hablando de agentes vinculados al Kremlin a quienes se les paga para producir contenido oscuro o bots que llenan las redes sociales con publicaciones automáticas. En el período previo a las elecciones de 2020, estas campañas pueden ser lideradas por los iraníes, los chinos o las personas en nuestro propio país, dicen los investigadores de desinformación.

Las campañas más efectivas de desinformación se basan en el reclutamiento de “colaboradores involuntarios” que no son conscientes de que están amplificando y legitimando mensajes que existen únicamente para inflamar las tensiones sobre la raza, las armas, el aborto o la inmigración y minar la fe en nuestras instituciones, dice Starbird.

Foto: 10 de abril de 2018: Cien recortes de cartón del fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, se encuentran fuera del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC. El grupo de defensa Avaaz está llamando la atención sobre lo que los grupos dicen que son cientos de millones de cuentas falsas que aún difunden información en Facebook.. SAUL LOEB, AFP / Getty Images