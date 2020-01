Innovación y creatividad: Una nueva faceta de la misión tradicional de las bibliotecas universitarias

Stover, M., Jefferson, C. and Santos, I. (2019), “Innovation and Creativity: A New Facet of the Traditional Mission for University Libraries“, Supporting Entrepreneurship and Innovation (Advances in Library Administration and Organization, Vol. 40), Emerald Publishing Limited, pp. 135-151. https://doi.org/10.1108/S0732-067120190000040006

Este capítulo describe cómo un cambio estratégico en la misión de la biblioteca condujo al desarrollo colaborativo de servicios bibliotecarios para satisfacer las necesidades de innovación y espacios creativos en una gran universidad pública.

Hace varios años, la Biblioteca Oviatt de la Universidad Estatal de California, Northridge, adoptó una nueva visión que incluía el apoyo y el fomento de la creatividad y la innovación en el campus. En este capítulo, los autores describen tres formas en las que esta nueva perspectiva estratégica ha cambiado la naturaleza de la biblioteca (y de las bibliotecas en general).

En primer lugar, los autores comparten los resultados de una encuesta a bibliotecarios, que revela las actitudes cambiantes de los bibliotecarios hacia el espíritu empresarial y la innovación en las bibliotecas. En segundo lugar, los autores describen el Creative Media Studio, alojado en el Learning Commons de la Biblioteca Oviatt, que fue creado en 2014 como un espacio para crear música, utilizar herramientas de edición de vídeo de alta gama y fabricar objetos tridimensionales con impresoras 3D.

En tercer lugar, los autores hablan de un reciente grupo de trabajo en todo el campus, presidido por el jefe de la Biblioteca, que recomienda la construcción de un gran espacio de fabricación en el corazón de la Biblioteca Oviatt, colaborando no sólo con el Colegio de Negocios, sino también con el Colegio de Ingeniería, el Colegio de Artes, Medios y Comunicación, y la nueva Incubadora de la Universidad. Este capítulo describe la forma en que el personal de la biblioteca se ha asociado con el profesorado y la administración para cubrir las lagunas del plan de estudios y proporcionar instrucción sobre creación multimedia, incluyendo la concesión de licencias y los derechos de autor, para los estudiantes que participan en actividades innovadoras y emprendimientos empresariales. El capítulo también describe el papel de la biblioteca en la evolución del Estudio de Medios Creativos, el desarrollo del nuevo espacio de creación del campus y las formas en que los bibliotecarios están evolucionando de los roles tradicionales a responsabilidades más empresariales. Finalmente, los autores discutirán las mejores prácticas en el desarrollo de asociaciones para nuevos espacios y servicios innovadores y creativos, ilustrando los desafíos y éxitos en el mantenimiento de las asociaciones con las partes interesadas internas y externas.