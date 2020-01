Perspectivas del movimiento fabricante en el el futuro del trabajo

Rosa, Paulo ; Pereira, Ângela Guimarães ; Ferretti, Federico. Futures of Work: Perspectives from the Maker Movement. Joint Research Centre (JRC), European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018 2018

Texto completo

El trabajo que se presenta en este informe intenta explorar otros ámbitos sobre el futuro o los futuros del trabajo más allá de la narrativa fuertemente impulsada de la transformación digital. Nos hemos dirigido a una comunidad de base en particular, el Movimiento Maker, que de hecho está posibilitando nuevos modelos de educación, trabajo en colaboración y fabricación. Movimientos como el Movimiento Maker pueden ser inspiradores de la elaboración de políticas en áreas de gran complejidad e incertidumbres como el trabajo, el empleo, los puestos de trabajo. Sugerimos que los debates sobre el futuro del trabajo deben movilizar la imaginación, las ideas y las expectativas de una amplia gama de la sociedad. La elaboración de políticas debería fomentar los estudios, experimentos y conversaciones necesarios hasta que se encuentren algunas ideas resistentes.

El presente informe se elaboró en el marco de la iniciativa del Centro Común de Investigación (CCI) encaminada a mejorar la calidad de la investigación en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. los esfuerzos de investigación en el área de “The changing nature of work: a focus on tasks, skills and the role of the collaborative economy”. La iniciativa del CCI propone abordar cinco áreas de investigación principales que están en línea con las actuales prioridades políticas de la Comisión Europea (CE):

Innovación, crecimiento y creación de empleo en la dimensión territorial;

La transformación digital y la economía colaborativa;

Nuevas habilidades y educación en la transformación digital;

Nuevas habilidades y educación en la transformación digital; La naturaleza cambiante del trabajo y el modelo social de la UE;

Desarrollo de una visión para el futuro del trabajo.

El trabajo presentado en este informe se aparta de una mirada crítica a las narrativas actuales que parecen sostener debates sobre el futuro del trabajo y las características políticas, sociales y económicas de algunos regalos de trabajo. Muchas de estas narraciones están fuertemente impulsadas por la transformación digital. Pero.., ¿Por qué se supone que las TIC son el principal motor de cambio en el trabajo? ¿Podemos aspirar a tener otros impulsores para cambiar de trabajo? En particular, nos interesaba estudiar qué movimientos de base como el El Movimiento Maker puede hablarnos sobre el futuro del trabajo, incluyendo una reflexión sobre las fuerzas motrices y valores que pueden hacer que el futuro funcione. Estas preguntas de investigación nos han puesto en un viaje de compromiso con las comunidades de los fabricantes, en la búsqueda de ideas para las siguientes preguntas: