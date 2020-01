Maker Literacy: los espacios de creación en alfabetización informacional

Mann, Leah. Information Literacy and Instruction: Making a Place for Makerspaces in Information Literacy. RUSA, 2019

Texto completo

En los últimos años, muchas bibliotecas han experimentado con la idea de habilitar espacios de creación en sus instalaciones. Los espacios de creación en bibliotecas brindan a los usuarios la oportunidad de experimentar no solo con diferentes tecnologías, sino también con diferentes formas de pensar. En esta columna, Leah Mann explora la relación entre la creación y la alfabetización informacional y describe cómo los bibliotecarios pueden usar espacios de creación para crear oportunidades pedagógicas únicas para desarrollar habilidades prácticas del mundo real, desarrollar habilidades de resolución de problemas y mejorar la transferencia de conocimiento. Explica cómo el movimiento de creadores puede afectar todo tipos de bibliotecas.

Este artículo intenta evaluar los espacios de los creadores y su lugar en las bibliotecas a través de la lente de alfabetización informacional. Si bien la mayor parte de los ejemplos en este artículo son representativos de las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas y universitarias pueden adaptar estas recomendaciones para satisfacer sus necesidades o utilizarlas como sugerencias de cómo apoyar y asociarse con sus contrapartes.

Si bien la idea de agregar impresoras 3D, cortadoras láser y máquinas de coser a la lista de materiales que los usuarios de la biblioteca puede parecer extraña, tiene sentido cuando se considera a través de la lente de la alfabetización informacional. Los espacios de creación son una excelente oportunidad para que las bibliotecas aborden las necesidades personales no solo de los estudiantes, sino de todos los usuarios de la biblioteca en todos los entornos de la biblioteca.

El Ministerio de Trabajo de Estados Unidos afirma que el 65 por ciento de los niños en edad escolar de hoy crecerán para trabajar en carreras que actualmente no existen. Por lo que no es suficiente concentrarse solo en el lado de recuperación de la información de la alfabetización informacional. Incluir el poder del movimiento creador en la biblioteca ayuda a los usuarios a ubicar, evaluar y usar de manera efectiva los recursos y materiales para explorar el mundo que los rodea, aprovechar las pasiones ocultas y las habilidades a las que pueden aplicar su aprendizaje. Así muchos bibliotecarios escolares, públicos y universitarios han adoptado el movimiento de creación como otra forma de satisfacer las necesidades de las comunidades a las que sirven y preparar a los ciudadanos para estos trabajos futuros.

El uso de espacios de creación para proporcionar a los usuarios oportunidades para aprender de forma autónoma y perfeccionar sus habilidades de alfabetización tecnológica conlleva muchos beneficios, entre ellos, la igualdad de oportunidades y el cierre de la brecha digital. Esto ocurre cuando los usuarios de la biblioteca de todos los orígenes y experiencias tienen acceso a los recursos que de otro modo no tendrían. En el entorno escolar, el horario, el estado socioeconómico o el idioma de un estudiante pueden impedir que tome las clases que le permitan aprender a usar las herramientas tradicionales de fabricación. Sin embargo, cuando la biblioteca ofrece experiencias de fabricantes durante todo el día por poco o nada de dinero, cualquiera puede tener una oportunidad. Además, estas oportunidades colocan a los usuarios de la biblioteca en el centro de su aprendizaje y comprensión.

De esta manera, también las bibliotecas pueden aprovechar las actividades prácticas de los creadores para ampliar las experiencias y perspectivas de la comunidad a la que sirven.