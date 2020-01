El papel de los bibliotecarios como educadores en espacios de creación de bibliotecas públicas

Rachel D. Williams , Rebekah Willett. Makerspaces and boundary work: the role of librarians as educators in public library makerspaces. Journal of Librarianship and Information Science. Volume: 51 issue: 3, page(s): 801-813

https://doi.org/10.1177/0961000617742467

Descrito como “la nueva revolución industrial” (Anderson, 2012), el movimiento de los creadores ha captado la atención de educadores y formuladores de políticas de una amplia variedad de instituciones. Cada vez más, las bibliotecas públicas han adoptado el movimiento habilitando espacios de creación, que proporcionan espacios comunitarios para que las personas se reúnan, usen equipos y herramientas y aprendan.

Sin embargo, existe cierta ambigüedad en las formas en que los espacios de creación de bibliotecas públicas están siendo enmarcados y entendidos. Como espacios de aprendizaje, los espacios de creación se construyen discursivamente en la literatura profesional como revolucionarios y como una continuación de los principios básicos de las bibliotecas públicas; como espacios para que los expertos compartan sus habilidades y para que las personas persigan un aprendizaje autónomo; que requieren nuevas habilidades profesionales de los bibliotecarios, a la vez que aprovechan las habilidades tradicionales de los bibliotecarios como conectores de su comunidad (Willett, 2016)

Estas ambigüedades en relación con la forma en que se ven y promulgan los espacios de creación crean desafíos para los bibliotecarios públicos en relación con roles profesionales potencialmente nuevos y nuevas visiones para las bibliotecas. Estos procesos de definición del papel de las bibliotecas y bibliotecarios son cruciales para que los espacios de creación y la programación relacionada se alineen con los principios, las posibilidades y las limitaciones de las bibliotecas públicas

Este artículo explora el desempeño de los bibliotecarios públicos en el trabajo de límites en relación con la enseñanza y el aprendizaje en espacios de creación de bibliotecas. El trabajo de límites ocurre cuando los individuos delinean su dominio de conocimiento. Se hicieron entrevistas con 23 miembros del personal de la biblioteca para analizar las formas y características del trabajo de límites relacionado con el papel de las bibliotecas y los bibliotecarios en la programación de un Makerspace. Los hallazgos muestran que los bibliotecarios públicos realizan un trabajo de límites en relación con los roles de (1) bibliotecas como espacios para experiencias basadas en libros y basadas en creadores, (2) bibliotecarios como especialistas en información y educadores, y (3) bibliotecas como espacios para acceder recursos individuales y sociales para el aprendizaje. Las formas y características del trabajo fronterizo incluyen coordinación, identificación, justificación, reflexión y cambio.