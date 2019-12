Estado de los servicios de datos de investigación en 35 bibliotecas universitarias de EE.UU

Murray, Matthew ; O’Donnell, Megan ; Laufersweiler, Mark J. … A Survey of the State of Research Data Services in 35 U.S. Academic Libraries, or ‘Wow, What A Sweeping Question. Research Ideas and Outcomes (RIO), e48809

December 27, 2019

DOI: 10.3897/rio.5.e48809

Texto completo

Este informe comparte los resultados de una encuesta realizada en la primavera de 2018 a 35 bibliotecas académicas de los Estados Unidos en relación con los servicios de datos de investigación (RDS) que ofrecen. Un resumen ejecutivo presenta los resultados clave, mientras que la sección de resultados proporciona información detallada sobre las respuestas a las preguntas específicas de la encuesta relacionadas con los depósitos de datos, los metadatos, los talleres y las políticas.

Algunos datos esenciales de la encuesta:

Más del 85% declaró que su institución tenía un repositorio que aceptaba datos de investigación, sin embargo el 70% de las instituciones tienen un único repositorio que se utiliza tanto para datos como para otro material académico. Sólo el 30% tiene repositorios de datos dedicados.

El 86.7% de las políticas de repositorio se refieren a quién es elegible para depositar, el 73.3% se refieren al tipo de archivos, el 60% se refieren a la inclusión de fecha sensible, el 53.3% se refieren al tamaño de los archivos y el 56.7% tienen un documento de términos de depósito.

Las instituciones se dividieron entre modelos de depósito mediado y no mediado, con un 65.2% que ofrece enfoques mediados.

Las licencias Creative Commons (CC-0 y CC-BY) son las formas más populares de licencias disponibles en los depósitos de los encuestados.

El 79% de los encuestados tienen repositorios que producen identificadores persistentes.

Las instituciones se dividieron por igual entre el uso de Software como Servicio (SaaS) y el autoalojamiento. DSpace y Digital Commons fueron las plataformas de software más populares utilizadas.

El 70% de las bibliotecas no comparten personal entre sus repositorios de datos e institucionales.

Sólo el 30% de los repositorios aceptan datos que todavía están siendo actualizados.

El 80% de los repositorios permiten periodos de embargo. El 75% de ellos no tienen límite en la duración del embargo.

Las prácticas de preservación digital se dividieron casi por igual: El 30% de los encuestados sólo hace copias de seguridad del contenido, el 40% de los encuestados participa en estrategias que superan las copias de seguridad del contenido y el 26% no tiene ninguna estrategia de preservación digital.

Entre los programas de software utilizados para implementar estrategias de preservación se encuentran Rosetta, DuraCloud, LOCKSS, Arkivum, Digital Preservation Network (DPN) y los servicios de Amazon S3.

El 79,3% de las instituciones utilizan un solo esquema de metadatos a nivel de registro en sus repositorios de datos. Dublin Core es el esquema más destacado, con un 75,9% de los repositorios que lo utilizan.

El 90% con un repositorio de datos tienen personal que crea o ayuda a los investigadores en la creación de “metadatos de registro”.

El 80% de las bibliotecas de la GWLA no tienen políticas que aborden los datos de investigación. Sin embargo, el 57,1% tiene políticas de datos de investigación en el campus y el 61,7% dijo que su biblioteca o institución tiene un plan estratégico o una misión que aborda los datos de investigación.

Servicios de Datos de Investigación del Campus (RDS) más allá de la biblioteca

Los servicios de datos de investigación más comunes ofrecidos por grupos en el campus no afiliados a la biblioteca son:

65,7% – Apoyo de software estadístico

65,7% – Soporte de análisis de datos

62,9% – Soluciones de almacenamiento y backup de datos de investigación activa

60,0% – SIG y análisis geoespacial

57,1% – Soporte de visualización de datos

57,1% – Asistencia en la localización de soluciones de almacenamiento y backup de datos

El RDS menos común ofrecido por grupos en el campus no afiliados a la biblioteca:

5.7% – Asistencia de metadatos

20.0% – Organización de archivos y convenciones de nomenclatura

22.9% – Guías de temas o de procedimientos

28,6% – Localizar y utilizar los datos existentes; incluyendo la identificación y sugerencia de repositorios

Los grupos más comunes que ofrecen RDS en el campus más allá de la biblioteca son:

Centros/institutos de investigación y/o servicio (número de instituciones=23)

Unidades de tecnología de la información (número de instituciones=20)

Departamentos académicos o universidades (número de instituciones=14)

Unidades de computación de alto rendimiento (número de instituciones=13)

Organización de la biblioteca

El número de personal de la biblioteca dedicado a RDS va de 0 a 3,5 ETC (AVG 1,3 ETC). Mientras tanto, el número de personal que proporciona RDS, pero que no está dedicado a él, muestra un rango mucho más amplio (0-15). Estos dos números juntos indican que la forma en que las bibliotecas proveen RDS varía ampliamente. En la encuesta no se pidió que se diferenciara entre empleados con permanencia en el cargo, permanentes o contratados.

El personal de las bibliotecas que proporciona RDS se encuentra dentro de muchos departamentos y descripciones de trabajo diferentes. Algunas instituciones tienen personal dedicado al RDS mientras que muchas parecen esperar que el personal de la biblioteca (como los bibliotecarios de enlace) realice tareas de RDS además de sus otras tareas.

La mitad de las bibliotecas encuestadas dijeron que tenían un comité o grupo dedicado a RDS.

Análisis y disponibilidad de datos

La encuesta y sus resultados están organizados en cinco bloques:

Bloque demográfico. En esta sección se pide a los encuestados que proporcionen su información de contacto e información demográfica sobre el tamaño de su institución. La información de contacto se recopiló sólo con fines de control de calidad y no se hará pública.

Bloque de Servicios de Datos de Investigación. Esta sección solicita a los encuestados que proporcionen información sobre las actividades de enseñanza de RDM de su institución y los servicios ofrecidos, así como información sobre otros grupos del campus que ofrecen servicios de RDM.

Repositorio de datos: Bloque general. En esta sección se formulan preguntas a los encuestados relacionadas con el alcance y el gobierno del repositorio de datos de su institución. Los encuestados que indicaron que su institución no disponía de un repositorio de datos se saltaron esta y la siguiente sección.

Repositorio de datos: Detalles. En esta sección se pidió a los encuestados que proporcionaran más detalles técnicos sobre las operaciones, los costos y las capacidades de metadatos de su depósito de datos.

Bloque de organización de la biblioteca Esta sección abordó el tema del personal de la biblioteca para los servicios de datos de investigación.



La lista completa de preguntas de la encuesta se puede encontrar en el repositorio OSF repository.